Требования Путина к Украине признать "новые территориальные реалии" неприемлемы и не способствуют миру, – Блинкен
Требование России к признанию незаконно захваченных территорий Украины не может быть выполнено
Об этом во время пресс-конференции в Вашингтоне заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Укринформ .
"Следует прислушиваться к Путину во время его недавнего разговора с турецким президентом Эрдоганом, во время которого он заявил, что пока Украина не признает то, что он называет новыми территориальными реалиями, не о чем договариваться. Другими словами, пока Украина не признает и не примет тот факт, что захваченные Россией силой территории не вернутся, речи не может быть о переговорах. Конечно, это неприемлемо", - сказал Блинкен.
По его словам, такой подход России показывает, что она на самом деле она не заинтересована в дипломатическом прекращении войны в Украине.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз предложил российскому диктатору Владимиру Путину посредничество в переговорах с Украиной.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.6
-
EUR
Покупка 42.1Продажа 43.09
- Актуальное
- Важное