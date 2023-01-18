Требования Путина к Украине признать "новые территориальные реалии" неприемлемы и не способствуют миру, – Блинкен

Об этом во время пресс-конференции в Вашингтоне заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Укринформ .

"Следует прислушиваться к Путину во время его недавнего разговора с турецким президентом Эрдоганом, во время которого он заявил, что пока Украина не признает то, что он называет новыми территориальными реалиями, не о чем договариваться. Другими словами, пока Украина не признает и не примет тот факт, что захваченные Россией силой территории не вернутся, речи не может быть о переговорах. Конечно, это неприемлемо", - сказал Блинкен.

По его словам, такой подход России показывает, что она на самом деле она не заинтересована в дипломатическом прекращении войны в Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз предложил российскому диктатору Владимиру Путину посредничество в переговорах с Украиной.

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