Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Требования к составу соков в Украине приведут к европейским стандартам

Требования к составу соков в Украине приведут к европейским стандартам

24 июля, 2023 понедельник
14:34
Экономика

Заместитель министра агрополитики Тараса Высоцкий заявил, что состав соков в Украине приведут к европейским стандартам, в частности, уменьшат количество сахара

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что на заседании рабочей группы под председательством Высоцкого рассмотрели требования к фруктовым сокам и некоторым подобным пищевым продуктам, а также изменения в соответствующий проект приказа, в частности по содержанию природного сахара.

В заседании приняли участие представители государственного сектора и бизнеса.

По словам Тараса Высоцкого, основная цель изменений требований к сокам – гармонизация законодательства Украины с законодательством Европейского Союза. Это одно из требований Плана мер по выполнению Соглашения об ассоциации.

Да, в ЕС инициируют производство соков с уменьшением содержания природного сахара. Соответствующая директива разрабатывается Еврокомиссией. Поэтому в соках украинского производства также будет минимизировано содержание сахара, но только после принятия директивы Еврокомиссией.

Также предлагается утвердить требования по терминологии, качественным характеристикам, маркировке, этикетированию фруктовых соков, чтобы потребитель получил полную информацию о составе и качестве продукта.

  • 21 июля в Министерстве агрополитики сообщали , что украинские аграрии уже намолотили 5 млн 882 тысяч тонн зерна нового урожая. Сельхозпроизводители Тернопольщины и Винницкой области завершили сбор гороха.

Украина
аграрии
Читайте также:
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
24 июля, 2023 понедельник
Превосходит российский "Панцирь": в Турции представили новую систему ПВО
23 июля, 2023 воскресенье
"Кто целится в небо, попадает в конце концов в самого себя", - Онуфрий двусмысленно отреагировал на разрушение собора в Одессе
23 июля, 2023 воскресенье
На временно оккупированную Луганскую область россияне массово заселяют представителей малых народов РФ, - Гайдай
Киев
+28°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.65
    Покупка 36.65
    Продажа 37.37
  • EUR
    Покупка 40.75
    Продажа 41.75
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
24 июля
16:31
Эксклюзив
Украине нужны именно кассетные ракеты ATACMS, но не факт, что они есть в США, – главред Defense Express Катков
16:07
Эксклюзив
На Авдеевском направлении ВСУ ежедневно минусируют от 100 до 150 оккупантов, - начальник городской ВА Барабаш
16:03
Исследование в США выявило, что у 40% спортивных добавок, приобретенных в интернете, не имеют заявленных составляющих
16:02
Основной принцип вхождения в НАТО состоит в том, что вы принимаете все правила демократического мира, - глава минобороны Эстонии
16:00
OPINION
Таинственные беспилотники над Москвой убивают мифы о России
15:52
В Швеции эко-активистку Грету Тунберг оштрафовали за неповиновение полиции во время митинга
15:41
В Украине дети с 14 лет смогут самостоятельно обращаться за безвозмездной юридической помощью. Подробности
15:28
Эксклюзив
На Купянском направлении россияне пытаются отбросить наши войска за реку Оскол, - военный эксперт Селезнев
15:21
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
15:21
"Динамо" и "Ворскла" получили соперников в Лиге конференций
15:15
На Бердянском направлении украинские военные продвинулись от 350 м до 1,4 км
15:10
Эксклюзив
Количество врага непропорционально опасности от него, - командир батальона 3-й штурмовой бригады
14:57
"Вы сильны и мы с вами": на вокзалах украинских городов поддержали жителей Одессы, которую массово атакует Россия
14:54
ФБР
ФБР от имени СБУ давало указания соцсетям о цензуре и удалении аккаунтов в Интернете, - отчет Комитета США
14:45
Новости компаний
Андрей Шевченко и Александр Зинченко при поддержке VBET сыграют благотворительный матч для сбора средств на восстановление на UNITED24
14:33
Эксклюзив
Ударом по Спасо-Преображенскому храму в Одессе Россия повторила преступление своих идейных предшественников, - религиовед Ковалев
14:24
Офис генпрокурора: Российские владельцы "Сенс банка" хотели вывести из Украины миллиардные активы
14:24
Штурмовал Бахмут: пленного боевика спецподразделения "Шторм" приговорили к 15 годам
14:24
Обновлено
Лига чемпионов: состоялась жеребьевка 3 квалификационного раунда
14:17
Российские войска обстреляли Харьковщину: ранены 4 человека, среди них ребенок
14:05
OPINION
Вы, правда, хотите меня убедить, что в гестапо тоже есть хорошие люди?
14:04
Путин подписал закон об увеличении предельного возраста военнообязанных
14:02
Аресты экс-лидеров "ДНР" вызвали панику среди коллаборантов на временно оккупированных территориях
13:58
Эксклюзив
"Жены военных сегодня немножко саперы": Елена Бовт об общении с мужем после его возвращения из ада войны
13:55
В Кремле опровергли попадание российской ракеты в собор в Одессе и обвинили Украину
13:51
Дмитрий Медведев
"Не только хранилища, энергетика и нефтебазы": Медведев призвал РФ наносить удары по нестандартным целям в Украине
13:48
НАБУ и САП разоблачили главу Государственной судебной администрации во взяточничестве
13:46
На Сумском направлении Силы обороны усиливают ПВО
13:28
Hubble исследует в покое сверхновую спиральную галактику, где в 2015 году произошел огромный взрыв
13:26
Кулеба призвал страны Азии и Африки к глобальному ответу на продовольственный терроризм РФ
13:07
Около 35 полуприцепов, сотни автомобилей и грузовиков: появились новые снимки лагеря вагнеровцев в Беларуси
13:04
Обновлено
Россияне атаковали дронами-камикадзе порт "Рени" в Одесской области: 7 человек пострадали
12:53
Фильм о Барби вышел в лидеры года по кассовым сборам в США
12:45
СБУ объявила подозрение в госизмене нардепу от ОПЗЖ Пономареву
12:35
Стратегическая безопасность Украины и развитие городов: состоялся День Идей в Днепре
12:13
"Это процесс, который будет продолжаться и набирать обороты": представитель ГУР о взрывах в Москве и Крыму
12:10
Украина готовит отчет о последствиях использования кассетных боеприпасов США
12:02
OPINION
Лукашенко и Путин создадут мифическое "западноукраинское правительство"?
11:53
На фото человек, работающий за компьютером
Хакеры атаковали серверы 12 министерств в Норвегии
11:52
жара
В Греции зафиксировали новый температурный рекорд
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV