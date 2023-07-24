Требования к составу соков в Украине приведут к европейским стандартам

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Отмечается, что на заседании рабочей группы под председательством Высоцкого рассмотрели требования к фруктовым сокам и некоторым подобным пищевым продуктам, а также изменения в соответствующий проект приказа, в частности по содержанию природного сахара.

В заседании приняли участие представители государственного сектора и бизнеса.

По словам Тараса Высоцкого, основная цель изменений требований к сокам – гармонизация законодательства Украины с законодательством Европейского Союза. Это одно из требований Плана мер по выполнению Соглашения об ассоциации.

Да, в ЕС инициируют производство соков с уменьшением содержания природного сахара. Соответствующая директива разрабатывается Еврокомиссией. Поэтому в соках украинского производства также будет минимизировано содержание сахара, но только после принятия директивы Еврокомиссией.

Также предлагается утвердить требования по терминологии, качественным характеристикам, маркировке, этикетированию фруктовых соков, чтобы потребитель получил полную информацию о составе и качестве продукта.