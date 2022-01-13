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Требование продавать 20% добытого газа на бирже не даст ожидаемого результата – эксперт

13 января, 2022 четверг
20:08

Правительство установило требование для украинских газодобывающих предприятий продавать 20% добытого газа на аукционах. Однако в зимний период объемы добычи газа ниже, заявил Олег Пендзин, эксперт Экономического дискуссионного клуба.

Об этом он заявил в эфире программы "Комментарий с Кристиной Шкудор" на Еспресо.TV.

"Не думаю, что это спасет ситуацию, ведь в зимне-осенний период падают объемы добычи газа", - сказал он.

Торговая надбавка, по которой будет реализовываться газ на бирже, не может превышать 24%. Доступ к аукциону получат только переработчики, а именно производители социально-значимых продуктов питания, напомнил Пендзин. Таким образом правительство пытается снизить цену на газ для производителя.

"Предполагаю, что на тех аукционах может сложиться ситуация, что газа будет меньше, чем желающих его приобрести, то есть хлебзаводов", - добавил эксперт.

Напомним, правительство в конце 2021 года обязало частные газодобывающие компании продавать 20% добытого газа на Украинской энергетической бирже. Решение будет действовать до 30 апреля 2022 года.

В Министерстве экономики оценивают, что в январе на аукционах должно быть продано около 80 млн куб.м газа. Основными покупателями этого газа должны быть производители социальных сортов хлеба, муки, молока, масла, яиц, курятины.
 

газ
Комментарий с Кристиной Шкудор
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