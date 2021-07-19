Требование обязательной школьной формы является незаконным, - образовательный омбудсмен

Об этом сообщает " Укринформ ".



"По закону об образовании, о среднем образовании, любые решения органов родительского самоуправления не являются обязательными, то есть родители могут их выполнять, если они с ними соглашаются. Любое требование по обязательной школьной формы является незаконным. Я бы просил руководителей учебных заведений прекратить самоуправство и требовать от детей одевать то, что им не нравится. Это требование абсолютно незаконно по определению. Конечно, школьная одежда должна быть удобной, по сезону, и соответствовать возможностям семьи. Выставлять любые требования неправильно и незаконным ", - сказал Горбачев.

Заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что требование школьной формы может быть в отдельном учебном заведении, и решение об этом принимается совместно с родителями.

"Требования МОН о том, что все дети должны ходить исключительно в конкретной школьной форме, конкретного производителя, нет точно. Родители также являются участниками образовательного процесса. Так или иначе, это должно быть совместное решение всех участников образовательного процесса учебных заведений. На уровне учебного заведения принимается решение ", - сказала Мандзий.