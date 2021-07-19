Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество Требование обязательной школьной формы является незаконным, - образовательный омбудсмен

Требование обязательной школьной формы является незаконным, - образовательный омбудсмен

19 июля, 2021 понедельник
14:47
Общество школа каркнтин

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что требовать школьную форму - незаконно

Об этом сообщает " Укринформ ".

"По закону об образовании, о среднем образовании, любые решения органов родительского самоуправления не являются обязательными, то есть родители могут их выполнять, если они с ними соглашаются. Любое требование по обязательной школьной формы является незаконным. Я бы просил руководителей учебных заведений прекратить самоуправство и требовать от детей одевать то, что им не нравится. Это требование абсолютно незаконно по определению. Конечно, школьная одежда должна быть удобной, по сезону, и соответствовать возможностям семьи. Выставлять любые требования неправильно и незаконным ", - сказал Горбачев.

Заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий заявила, что требование школьной формы может быть в отдельном учебном заведении, и решение об этом принимается совместно с родителями.

"Требования МОН о том, что все дети должны ходить исключительно в конкретной школьной форме, конкретного производителя, нет точно. Родители также являются участниками образовательного процесса. Так или иначе, это должно быть совместное решение всех участников образовательного процесса учебных заведений. На уровне учебного заведения принимается решение ", - сказала Мандзий.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Любомира Мандзий
Читайте также:
Україна - Казахстан, матч відбору ЧС-2022
17 июля, 2021 суббота
Стало известно, где сборная Украины сыграет следующий матч отбора ЧМ-2022
Свитолина вышла замуж за французского теннисиста
18 июля, 2021 воскресенье
Первая ракетка Украины Свитолина сменила фамилию
18 июля, 2021 воскресенье
Пропутинское лобби в Вашингтоне стремится превратить Украину в федерацию и вызвать хаос, - Пионтковский
Киев
+22
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.1
    Покупка 27.1
    Продажа 27.31
  • EUR
    Покупка 31.87
    Продажа 32.24
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
19 июля
16:56
Майя Санду
Санду: Точка в истории с Чаусом еще не поставлена
16:41
Евгений Шевченко
Нардеп Шевченко, который поддерживает режим Лукашенко, спел на белорусском фестивале "Славянский базар"
16:41
Англия
"День свободы": Англия отменила почти все карантинные ограничения
16:32
Минэкономики
Минэкономики оценило рост ВВП Украины во втором квартале на 6%
16:15
Ярослав Железняк
Железняк: К законопроекту об олигархах внесли более 1 200 поправок
16:15
ОБСЕ
ОБСЕ назначила нового представителя в Украине и ТКГ по Донбассу
16:00
Виктор Ляшко
Регулятор ЕС должен внести в перечень одобренных вакцин CoronaVac, - Ляшко
15:50
Рада
Рада соберется на внеочередное заседание 20 июля, - Железняк
15:49
турция
Министр туризма Турции допускает закрытие границ страны в случае вспышки штамма "Дельта"
15:46
Обновлено
В Киеве из-за ливня и затопления закрыли несколько станций метро
В Киеве снова работают две станции метро, которые закрывали из-за ливня и затопления
15:42
ГБР задержало сотрудников СБУ, которые избили пограничников и отобрали у них автоматы
15:27
Разумков подписал Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы
15:23
компьютер
Экзамены по украинскому языку для госслужащих: в системе произошел сбой
15:19
Зеленский
"Нужно политическое наполнение": Зеленский назвал формат "Восточного партнерства" полуживым
15:15
парковка
Власти Киева утвердили новые парковочные зоны
15:12
стройка
Более 80% киевлян негативно относятся к застройке столичных водоемов, - социология
15:04
ТКГ
Минские соглашения и нарушение режима "тишины": ТКГ соберется на заседание
14:57
дия
Минцифры добавит в "Дию" удостоверение участника боевых действий
14:48
Мун Чжэ Ин
Президент Южной Кореи отменил визит в Японию из-за дипломатического скандала
14:40
Судья Александр Тупицкий
ГБР завело дело за решения Верховного суда об отмене указа об увольнении Тупицкого
14:40
НБУ ликвидировал управление по расследованию дел ПриватБанка
14:23
дождь
ГСЧС предупредила о граде и грозах 20 июля: регионы накроет непогода
14:22
Похитили бриллиант стоимостью $ 300 тыс .: В Киевской области обвиняют банду
14:13
TikTok
TikTok запретил рекламировать в своей сети Bitcoin
14:09
Ford выпустил ароматизатор с запахом бензина для владельцев электромобилей
13:52
Nissan
Япония осудила двух американцев за помощь экс-главе Nissan бежать из страны
13:45
дождь
Киев накрыла гроза: черное небо, подтоплены улицы и сбой в работе общественного транспорта
13:31
коммуналка
Больше всего - за "коммуналку": количество должников в Украине с начала года выросло на 15%, - Опендатабот
13:22
СБУ разоблачила напавших на заместителя председателя АРМА
13:11
NSO Group
Шпионскую программу израильтян для борьбы с террористами использовали для слежки за журналистами и политиками
12:54
Ярослав Железняк
Железняк: "ресурсный" законопроект занял второе место по количеству правок ко второму чтению за всю историю голосований Рады
12:41
В Черкасской области произошло ДТП с участием четырех автомобилей: есть погибший
12:20
жара
Выше нормы на 7,6 ° С: в Киеве зафиксирован очередной температурный рекорд
12:14
Светлана Тихановская
Тихановська не готова участвовать в выборах президента Беларуси, но готова выступить моральным авторитетом
12:10
ПриватБанк
ПриватБанк в первом полугодии 2021 сократил прибыль на 17% - до почти 12 млрд грн
11:55
Франция протест
Во Франции на фоне протестов антивакцинаторов разгромили два центра вакцинации
11:51
В Украине в результате непогоды обесточены 170 населенных пунктов в 7 областях
11:47
Грузия освободила двух осужденных украинских яхтсменов
11:44
полиция
На Херсонщине грузовик насмерть сбил 29-летнего полицейского
11:33
Наводнения в Европе добрались до Австрии: количество жертв в Бельгии и Германии растет
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV