Требование обязательно вакцинировать детей не является нарушением права на обучение, - образовательный омбудсмен

Об этом образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил во время презентации доклада "Соблюдение прав в образовании - 2020", передает Укринформ.

"Когда я слышу обвинения, что ограничения, связанные с вакцинацией, прежде всего запрет очно посещать учебные заведения, нарушает право на образование, то я вынужден артикулировать два важных тезиса. Во-первых, это не ограничивает права на образование, потому что закон "О среднем образовании" предусматривает различные формы получения образования. Во-вторых, мы должны понимать, что любые права имеют уровень приоритета. Главным правом человека, в том числе и в образовании, является право на жизнь и здоровье", - сказал Горбачев.

Он привел пример, что если ребенок или учитель заболеют, то речь об образовании уже не идет.