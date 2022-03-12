"Требование – немедленно освободить из плена": Зеленский просит мировых лидеров уговорить РФ отпустить мэра Мелитополя

Об этом президент Украины заявил в новом видеообращении.

Зеленский рассказал, что с самого утра в украинском Мелитополе собирались почти 2 тысячи человек на очередную акцию протеста против российских войск.

"Услышьте, пожалуйста, в Москве! Если в Мелитополе против оккупации выходят две тысячи человек, то сколько должно быть у вас против войны? Чтобы было по честному, чтобы было по справедливости. Вчера оккупанты захватили в плен мэра Мелитополя Ивана Федорова. Общество города требует уволить его. И это очень важно", – заявил президент.

Он отметил, что ночью и сегодня постоянно говорит с партнерами о ситуации с городским головой. Требование простое – немедленно освободить его из плена.

"Мы обращаемся ко всем лидерам мира, которые говорят с Москвой. Франция, Германия, Израиль и другие. Я лично уже позвонил канцлеру Германии Олафу Шольцу, говорил с ним. Говорил с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Я буду говорить со всеми, с кем нужно , чтобы освободили наших людей", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что ожидает от лидеров, чтобы показали, как могут повлиять на эту ситуацию. Как они могут сделать простое дело – освободить одного человека.

Напомним, в Мелитополе более 2 тысяч человек устроили пикет. Они требуют уволить городского голову Ивана Федорова.

11 марта появилась информация о похищении российскими оккупантами городского головы захваченного Мелитополя Ивана Федорова.