"Требование – немедленно освободить из плена": Зеленский просит мировых лидеров уговорить РФ отпустить мэра Мелитополя
Владимир Зеленский попросил международное сообщество приложить все усилия для освобождения захваченного российскими оккупантами городского голову Мелитополя Ивана Федорова
Об этом президент Украины заявил в новом видеообращении.
Зеленский рассказал, что с самого утра в украинском Мелитополе собирались почти 2 тысячи человек на очередную акцию протеста против российских войск.
"Услышьте, пожалуйста, в Москве! Если в Мелитополе против оккупации выходят две тысячи человек, то сколько должно быть у вас против войны? Чтобы было по честному, чтобы было по справедливости. Вчера оккупанты захватили в плен мэра Мелитополя Ивана Федорова. Общество города требует уволить его. И это очень важно", – заявил президент.
Он отметил, что ночью и сегодня постоянно говорит с партнерами о ситуации с городским головой. Требование простое – немедленно освободить его из плена.
"Мы обращаемся ко всем лидерам мира, которые говорят с Москвой. Франция, Германия, Израиль и другие. Я лично уже позвонил канцлеру Германии Олафу Шольцу, говорил с ним. Говорил с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Я буду говорить со всеми, с кем нужно , чтобы освободили наших людей", – подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что ожидает от лидеров, чтобы показали, как могут повлиять на эту ситуацию. Как они могут сделать простое дело – освободить одного человека.
- Напомним, в Мелитополе более 2 тысяч человек устроили пикет. Они требуют уволить городского голову Ивана Федорова.
- 11 марта появилась информация о похищении российскими оккупантами городского головы захваченного Мелитополя Ивана Федорова.
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