Страны опубликовали совместное заявление, в котором выразили свою обеспокоенность последними предложениями Международного олимпийского комитета (МОК), предусматривающими изучаемый путь, который позволит российским и белорусским спортсменам вернуться к соревнованиям, включая Олимпийские игры 2024 года.

Основные тезисы заявления звучат так:

Ситуация в Украине продолжает ухудшаться после того, как в прошлом году МОК не разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях. И сейчас нет никаких причин упразднять это решение;

Существуют серьезные беспокойства по поводу возможности для российских и белорусских спортсменов соревноваться на нейтральной основе, учитывая, что они непосредственно финансируются и поддерживаются своими государствами. Пока действенная модель "нейтралитета" не будет подробно изложена, российские и белорусские спортсмены не должны быть допущены к соревнованиям;

Существуют явные беспокойства по поводу прочных связей между российскими спортсменами и российскими военными;

МОК должен рассмотреть вопросы, определенные всеми странами, и пересмотреть свое предложение;

Россия и Беларусь могут проложить путь для полного возвращения своих спортсменов в международное спортивное сообщество, прекратив начавшуюся войну.

В заявлении указано, что особенно значительна поддержка Франции, как страны-хозяйки Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже 2024 года, и Греции, как родины Олимпиады. Обращение также подписали хозяева ОИ 2021 Япония, Италия, которая будет принимать зимние Олимпийские игры 2026, и хозяева летних Олимпийских игр 2028, Соединенные Штаты.

Кроме них, в число подписавших письмо входят: Австрия, Бельгия, Хорватия, Канада, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Исландия, Ирландия, Южная Корея, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта , Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Великобритания и Швеция.

"Принимая во внимание заявленную позицию МОК о том, что окончательные решения не приняты, мы настоятельно призываем МОК рассмотреть вопросы, определенные всеми странами, и соответственно пересмотреть свое предложение", - говорится в документе.

В заявлении говорится, что она подтверждает позицию стран, выработанную еще 10 февраля во время встречи представителей министров спорта. Ее тогда поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

Тогда было подтверждено два предварительных коллективных заявления от 8 марта 2022 года и 4 июля 2022 года. Они поддержали заявление МОК от 28 февраля 2022 года, которое рекомендовало российским и белорусским спортсменам не участвовать в соревнованиях, пока идет война в Украине:

"Мы отмечали, что после этого заявления ситуация на месте в Украине только ухудшилась. Мы твердо убеждены, что, учитывая, что ситуация с российской агрессией в Украине не изменилась, и как императив справедливости и солидарности в отношении украинских спортсменов, чьи спортивные объекты были разрушенные и которым пришлось покинуть свою страну (или остаться в борьбе за защиту Украины, в которой погибло очень много), нет практических причин отходить от режима исключения для российских и белорусских спортсменов, установленного МОК в своем заявлении от 28 февраля 2022 года.

Также страны подвергли критике заявление Международного олимпийского комитета от 25 января 2023 года, в котором изложено намерение МОК вернуть спортсменов из РФ и Беларуси к участию в Олимпиаде и отбору к нему:

"Признавая автономию спортивных организаций, учитывая вторжение в Украину и ее разорение, мы согласились, что предложение МОК по изучению пути возвращения к соревнованиям для отдельных российских и белорусских спортсменов вызывает много вопросов и беспокойств".