Требование денег у украинских экспортеров в ЕС: СБУ ликвидировала схему
СБУ уничтожила масштабную схему вымогания денег из оптовых экспортеров отечественной продукции в страны Евросоюза
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Следствие установило, что сделку организовал один из руководителей региональных таможен в Кировоградской и Ивано-Франковской областях, для этого он создал межрегиональную преступную группу. К незаконной деятельности чиновник привлек своего помощника и несколько посредников.
"Злоумышленники обложили "данью" украинских предпринимателей. За деньги они обещали не создавать им искусственных препятствий во время таможенного оформления товаров", - отмечает СБУ.
По предварительным данным, сумма "поборов" составляла до $10 тыс. в месяц с каждого бизнесмена. Среди пострадавших – представители агропредприятий и производители украинской продовольственной продукции.
В ходе следственно-оперативных действий стражи порядка задержали одного из злоумышленников при получении очередной суммы денег от предпринимателей.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц. Также решается вопрос по поводу сообщения организатору сделки и другим ее участникам о подозрении в совершении преступления.
- Напомним, СБУ разоблачила схему по хищению запчастей в зенитно-ракетные комплексы на десятки млн грн.
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