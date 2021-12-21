Требование денег у украинских экспортеров в ЕС: СБУ ликвидировала схему

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



Следствие установило, что сделку организовал один из руководителей региональных таможен в Кировоградской и Ивано-Франковской областях, для этого он создал межрегиональную преступную группу. К незаконной деятельности чиновник привлек своего помощника и несколько посредников.



"Злоумышленники обложили "данью" украинских предпринимателей. За деньги они обещали не создавать им искусственных препятствий во время таможенного оформления товаров", - отмечает СБУ.



По предварительным данным, сумма "поборов" составляла до $10 тыс. в месяц с каждого бизнесмена. Среди пострадавших – представители агропредприятий и производители украинской продовольственной продукции.



В ходе следственно-оперативных действий стражи порядка задержали одного из злоумышленников при получении очередной суммы денег от предпринимателей.







В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных лиц. Также решается вопрос по поводу сообщения организатору сделки и другим ее участникам о подозрении в совершении преступления.

Напомним, СБУ разоблачила схему по хищению запчастей в зенитно-ракетные комплексы на десятки млн грн.