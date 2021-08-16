Требовали "штрафы" вдвое выше официальных: чиновников КГГА подозревают в необоснованном вывозе автомобилей на штрафплощадки

Об этом пресс-служба Офиса генерального прокурора сообщила в Facebook.



Согласно сообщению, правоохранители разоблачили преступное объединение, в состав которого входили должностные лица исполнительного органа КГГА по факту злоупотребления служебным положением.



Отмечается, что в настоящее время сообщено о подозрении пяти чиновникам КГГА и двум руководителям частных юридических лиц. По данным следствия, один из руководителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА с привлечением руководства управления по парковке и подчиненных инспекторов ввел схему незаконного обогащения путем безосновательного эвакуации припаркованных транспортных средств с улиц столицы на штраф-площадки. Владельцы могли забрать автомобили только после оплаты "штрафов", сумма которых была вдвое больше официальной.



В пресс-служба отметили, что к схеме привлекли руководителей частных служб, занимающихся эвакуацией транспортных средств в Киеве. Ежедневно они должны были составлять 300 актов, на основании которых частные службы эвакуировали транспортные средства. Для выполнения "дневного плана" они у припаркованного автомобиля устанавливали знак "Дорожные работы".

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