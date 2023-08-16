Требовали с военного деньги и угрожали физической расправой: на Житомирщине задержали группу рэкетиров
В среду, 16 августа, Служба безопасности Украины задержала участников группы рэкетиров, которые занимались требованием больших сумм у местных жителей, в частности, у военнослужащего ВСУ
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Так, Служба безопасности совместно с Нацполицией обезвредила мощную преступную группировку, занимавшуюся рэкетом в Житомирской области.
По оперативным данным, в состав банды входили жители Коростышевского общества в возрасте 22-35 лет. Отдельные из них – ранее судимые. К так называемой банде они привлекли своих знакомых, ранее уже привлекавшихся к ответственности за особо тяжкие преступления.
Каждый день злоумышленники "выбивали" из людей большие суммы средств под вымышленными предлогами или из-за искусственно спровоцированных конфликтных ситуаций. В случае отказа отдавать деньги участники банды похищали людей и отвозили их в специально обустроенные застенки в городе Коростышев. Там рэкетиры применяли к пострадавшим особо жестокие пытки.
Кроме того, сотрудниками СБУ и полиции проверяется информация об изнасиловании фигурантами нескольких женщин.
Сотрудники Службы безопасности задокументировали факт вымогательства 190 тыс. грн с военнослужащего одной из боевых бригад ВСУ, выполняющей задачи на передовой. Сначала они назвали меньшую сумму, а во время встреч каждый раз прибавляли проценты. Злоумышленники угрожали покалечить, а затем убить его беременную жену, если военный не передаст им всю сумму денег.
В результате спецоперации Служба безопасности задержала двух лидеров и шесть активных участников банды на попытке передачи им части денег от потерпевшего.
Во время ряда обысков у фигурантов изъяли большое количество наличных денег в различных национальных валютах, незарегистрированные боевые средства поражения, черновые записи со списками потерпевших, боевые гранаты, оружие, боевые припасы, кастеты, бейсбольные бить и холодное оружие.
Задержанным планируется сообщить о подозрении по статье о вымогательстве, причинившем имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное организованной группой в условиях военного положения, сопряженное с причинением тяжкого телесного повреждения. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- Накануне, 15 августа, должностным лицам Военно-врачебной комиссии Житомирской больницы объявили подозрения в вымогательстве, получении неправомерной выгоды, а также содействии переправке уклончан через границу.
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