Требовали прекратить нарушение прав человека: у посольства Беларуси в Киеве провели акцию протеста

Об этом сообщает Радио Свобода.

Участники требовали прекратить нарушения прав человека в Беларуси и обратили внимание украинского общества на усиление давления и репрессий против гражданского сектора и СМИ.

В акции приняли участие около 20 человек, они держали плакаты, все прошло мирно.

В частности, правозащитники требуют прекратить дипломатические отношения с режимом Лукашенко, поддержать гражданское общество Беларуси, запретить сотрудничество с белорусскими государственными предприятиями, ввести санкции против функционеров режима Лукашенко.

Протестующие требовали прекратить сотрудничество с силовиками Беларуси и выдачу граждан.

По данным правозащитников, с начала года Украина выдала 16 белорусов режиму Лукашенко.

