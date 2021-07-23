Требовали прекратить нарушение прав человека: у посольства Беларуси в Киеве провели акцию протеста
Украинские правозащитники и белорусские активисты, которые были вынуждены выехать из-за преследования в Беларуси, провели акцию солидарности у посольства Беларуси в Киеве
Об этом сообщает Радио Свобода.
Участники требовали прекратить нарушения прав человека в Беларуси и обратили внимание украинского общества на усиление давления и репрессий против гражданского сектора и СМИ.
В акции приняли участие около 20 человек, они держали плакаты, все прошло мирно.
В частности, правозащитники требуют прекратить дипломатические отношения с режимом Лукашенко, поддержать гражданское общество Беларуси, запретить сотрудничество с белорусскими государственными предприятиями, ввести санкции против функционеров режима Лукашенко.
Протестующие требовали прекратить сотрудничество с силовиками Беларуси и выдачу граждан.
По данным правозащитников, с начала года Украина выдала 16 белорусов режиму Лукашенко.
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