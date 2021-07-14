Требовали пересчета пенсий: под Радой произошли столкновения между силовиками-ветеранами и полицией
Под зданием парламента между ветеранами силовых структур и полицейскими произошли столкновения
Об этом сообщает РБК-Украина .
Экс-правоохранители требуют перерасчета пенсий.
Они прорвались в ВР после того, как к ним не вышел глава парламента Дмитрий Разумков.
Ветераны скандировали: "Разумков!" Пенсионеров сдерживает полиция и Нацгвардия.
Полиция применила слезоточивый газ.
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