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Требовали пересчета пенсий: под Радой произошли столкновения между силовиками-ветеранами и полицией

14 июля, 2021 среда
11:51
Общество

Под зданием парламента между ветеранами силовых структур и полицейскими произошли столкновения

Об этом сообщает РБК-Украина .

Экс-правоохранители требуют перерасчета пенсий.

Они прорвались в ВР после того, как к ним не вышел глава парламента Дмитрий Разумков.

Ветераны скандировали: "Разумков!" Пенсионеров сдерживает полиция и Нацгвардия.

Полиция применила слезоточивый газ.

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Верховная Рада
полиция
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