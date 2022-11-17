Требовали отделения Донбасса и организовали псевдореферендум. СБУ разоблачила 12 коллаборантов, поддерживавших оккупацию РФ
СБУ разоблачила 12 новых организаторов псевдореферендумов на временно оккупированных территориях Донбасса, требовавших присоединения региона в Пушилина
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
"В результате системной работы следователи СБУ установили личности 12 представителей созданной агрессором "общественной палаты "ДНР". Этот оккупационный орган выполнял ключевые задачи кремля по подготовке и проведению незаконного плебисцита в захваченных районах Донбасса", - пишет пресс-служба.
В незаконный орган вошли чиновники из местных администраций и коммерсанты, которые начали сотрудничать с российскими оккупантами.
Злоумышленники направили срочное обращение гауляйтеру Пушилину с требованием отделить Донбасс от Украины с последующим присоединением к РФ.
"Перед подготовкой "письма" злоумышленники организовали массовую агитационную кампанию среди местных жителей в поддержку страны-агрессора. В "мероприятии" активно участвовали кремлевские пропагандисты и представители вражеских информресурсов", - добавляют в СБУ.
В настоящее время двенадцати фигурантам сообщили о подозрении за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и коллаборационную деятельность.
Решается вопрос об объявлении его в розыск для привлечения к ответственности.
Всего СБУ разоблачила около 70 организаторов незаконного "референдума" в Донецкой области.
- СБУ перехватила документы и идентифицировала более 1,5 тыс. организаторов референдума на Запорожье, среди которых российские силовики и коллаборанты.
- Народному депутату Украины III—IX созывов Андрею Деркачу, объявленному в международный розыск по подозрению в государственной измене и незаконному обогащению, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
- Двух бывших нардепов и так называемую должностницу "ДНР" будут судить за госизмене незаконное пересечение границы. Злоумышленники в Киевской области призвали население поддерживать оккупацию.
- СБУ объявила подозрение главе "Минздрава ДНР", который способствовал захвату более 20 больниц в Мариуполе, Волновахе и Мангуше.
- Еще пятеро боевиков "ЛДНР", захватывавших Мариуполь и Северодонецк, осуждены от 10 до 13 лет за решеткой.
- Национальная полиция Херсонской области 16 ноября открыла 18 уголовных производств по преступлениям россиян и местных, которые с ними сотрудничали.
- Служба безопасности Украины разоблачила с начала полномасштабной войны России более 700 человек, подозреваемых в коллаборационизме.
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