Требовали от ветеранов АТО/ООС до $4 тыс.: в Киеве разоблачили медиков, которые наживались на оформлении инвалидности

Об этом передает пресс служба ГБР.

"Оперативники ГБР разоблачили преступную группировку, которая требовала деньги у раненых на фронте военнослужащих. Задокументирована системная деятельность группировки по незаконному обогащению на бойцах ООС ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, организовал группировку председатель одной из межрайонных медико-социальных экспертных комиссий Киевщины. Глава МСЭК привлек к противоправной деятельности бывшего сотрудника медслужбы полка области, которого уволили за взяточничество, и его водителя.

Злоумышленники брали $4 тыс за оформление группы инвалидности раненым военнослужащим Вооруженных Сил Украины и другим участникам ООС.

Также они брали деньги у бойцов за определение связи ранения или увечья с боевыми действиями.

Правоохранители установили факты подделки документов по инвалидности лиц, которые вообще не были в районе ООС. Деньги, которые выделяло государство таким "раненым", члены преступной группы делили между собой.

Работники ГБР установили более 20 фактов передачи неправомерной выгоды военнослужащими представителям группировки.

Также установлены 28 лиц, которые платили за решение вопроса о получении группы инвалидности.

Правоохранители провели 7 обысков у фигурантов уголовного производства. У них изъято $13 тыс., документы, поддельные клише печатей военных частей Минобороны, медицинских учреждений и врачебных штампов, которые использовались ими для подделки документов.

Отмечается, что 22 июля трое участников организованной преступной группы задержаны с поличным во время передачи $1,5 тыс.

Планируется сообщение им о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины по различным видам соучастия).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.



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