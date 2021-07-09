Требовали до $6 тыс. за захоронение: СБУ разоблачила коррупцию в ритуальной службе Киева
Служба безопасности Украины разоблачила работников ритуальной службы одного из специализированных коммунальных предприятий Киева на вымогательстве взяток за выделение мест для захоронения
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Согласно сообщению, СБУ разоблачила масштабные аферы в ритуальной службе специализированного коммунального предприятия "Спецкомбинат ПКБО". Злоумышленники требовали взятки от $3 до $6 тыс. за выделение мест для захоронения на кладбищах Киева.
По предварительным данным следствия, несколько должностных лиц коммунального предприятия наладили схему получение взяток с граждан за предоставления ритуальных услуг. За различные суммы взяток участники схемы "гарантировали" людям помощь в выделении мест для захоронения.
Организаторы привлекли двух посредников, которые представлялись работниками столичных кладбищ, и требовали деньги за свои "услуги".
Отмечается, что правоохранители задокументировали получение преступниками $3 и $5 тыс. за выделение двух мест на Лесном кладбище. Один из посредников был задержан при получении взятки $6 тыс. за выделение еще одного места для захоронения.
Задержанному сообщено о подозрении. Также правоохранители устанавливают для привлечения к ответственности других участников противоправной деятельности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.18
Покупка 27.18Продажа 27.41
-
EUR
Покупка 32.08Продажа 32.48
- Актуальное
- Важное