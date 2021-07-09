Требовали до $6 тыс. за захоронение: СБУ разоблачила коррупцию в ритуальной службе Киева

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Согласно сообщению, СБУ разоблачила масштабные аферы в ритуальной службе специализированного коммунального предприятия "Спецкомбинат ПКБО". Злоумышленники требовали взятки от $3 до $6 тыс. за выделение мест для захоронения на кладбищах Киева.



По предварительным данным следствия, несколько должностных лиц коммунального предприятия наладили схему получение взяток с граждан за предоставления ритуальных услуг. За различные суммы взяток участники схемы "гарантировали" людям помощь в выделении мест для захоронения.



Организаторы привлекли двух посредников, которые представлялись работниками столичных кладбищ, и требовали деньги за свои "услуги".



Отмечается, что правоохранители задокументировали получение преступниками $3 и $5 тыс. за выделение двух мест на Лесном кладбище. Один из посредников был задержан при получении взятки $6 тыс. за выделение еще одного места для захоронения.



Задержанному сообщено о подозрении. Также правоохранители устанавливают для привлечения к ответственности других участников противоправной деятельности.

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