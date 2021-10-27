Требовали $200 тыс.: ДБР подозревает трех работников СБУ в похищении и пытках иностранного ІТ-работника

Об этом сообщает сайт ДБР .



По данным Бюро, работники незаконно СБУ задержали работника IT-сферы, якобы разыскиваемого правоохранительными органами РФ за совершение преступления на территории указанного государства.



"Следствие установило, что в октябре 2020 года сотрудники СБУ незаконно задержали и долгое время удерживали гражданина другой страны, требовали у него $200 тыс. Чтобы иностранец быстрее отдал деньги, сотрудники СБУ избивали его и запугивали. К тому же они незаконно проникли в жилье потерпевшего, откуда угнали и присвоили его личное имущество", - рассказали в ДБР.



Поскольку у задержанного не было суммы, которой от него требовали, то пообещал заплатить похитителям биткоинами.



"Получив 7,5 биткоина, что в денежном эквиваленте составило 2,1 млн грн, сотрудники СБУ подделали документы о времени и обстоятельствах задержания иностранца и передали его органам Нацполиции", - добавили в ДБР.



В августе 2021 года указанных сотрудников СБУ отстранили от занимаемых должностей, им назначены меры пресечения в виде домашнего ареста.



Однако из-за ненадлежащего процессуального поведения одного из подозреваемых ему изменили меру пресечения на содержание под стражей.



Все указанные сотрудники СБУ уведомлены о подозрении по статьям насильственного исчезновения, краже, сопряженной с проникновением в жилье, грабеже, вымогательстве и превышении власти работником правоохранительного органа (ч. 1 ст. 146-1, ч. 3 ст. 185, ч. 2). 186, ч. 2 ст.28, ч. 4 ст.189, ч. 3 ст.365 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее СБУ сообщила о разоблачении двух работников ДБР , которые "крышевали" бизнес.