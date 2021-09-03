Требовали $ 20 тыс. за сотрудничество: СБУ задержала начальников Летной академии и училища НАУ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Чиновники требовали деньги от директора одной из компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией.



Начальник академии НАУ угрожал "уничтожить" бизнес предпринимателя.

Оперативники спецслужбы задержали посредника при получении взятки при выезде из Кропивницкого.



СБУ также задержала руководителя Летной академии, который ехал на встречу с посредником.

"В ближайшее время им будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и выбран соответствующий мера пресечения", - говорится в сообщении.



Продолжаются следственные действия.