Требовали $ 20 тыс. за сотрудничество: СБУ задержала начальников Летной академии и училища НАУ
Служба безопасности Украины разоблачила начальника Летной академии Национального авиационного университета и начальника летного училища ЛА НАУ на взятке в $ 20 тыс
Об этом сообщает пресс-центр СБУ .
Чиновники требовали деньги от директора одной из компаний за заключение договоров о сотрудничестве с Летной академией.
Начальник академии НАУ угрожал "уничтожить" бизнес предпринимателя.
Оперативники спецслужбы задержали посредника при получении взятки при выезде из Кропивницкого.
СБУ также задержала руководителя Летной академии, который ехал на встречу с посредником.
"В ближайшее время им будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, и выбран соответствующий мера пресечения", - говорится в сообщении.
Продолжаются следственные действия.
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