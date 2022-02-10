Требовали $12 тыс.: в Киеве троих полицейских задержали за похищение человека

Об этом сообщает пресс- служба столичной прокуратуры.



"По данным следствия, правоохранители 9 февраля 2022 года прибыли в Киев для проведения обыска жилья гражданина в рамках уголовного производства по возможному мошенничеству. После проведения обыска, противоправно, без составления никаких процессуальных документов, они задержали владельца жилья - жителя города Киева и поместили его к своему автомобилю", - говорится в сообщении.



Отмечается, что полицейские требовали у мужчины 12 тыс. долл., а в случае отказа угрожали уведомлением о подозрении в совершении уголовного преступления, а также содержания под стражей.



Правоохранители разрешили мужчине позвонить по телефону знакомым, чтобы они передали деньги. Сотрудников полиции задержали в тот же день при получении 6,3 тыс. дол.



Их подозревают по статьям о незаконном лишении свободы или похищении человека и получении неправомерной выгоды (ч.2 ст.146, ч.3 ст. 368 УК Украины). Следственные действия продолжаются.

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