Требовали $1 млн у предпринимателя и угрожали расправой: в Украине ликвидировали международную группировку злоумышленников

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .



СБУ зафиксировала попытку группировки требовать у частного предпринимателя $1 млн. Эти деньги - якобы часть не существующего долга, которую злоумышленники брали отдельными траншами.



Организатором группировки был "вор в законе" из Чечни, а в его состав принадлежали россияне, украинцы и уроженцы Ближнего Востока.



Злоумышленники применяли к мужчине насилие, угрожали дальнейшей физической расправой над ним и членами его семьи.



Одного из фигурантов задержали во время передачи транша на сумму $70 тыс. Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.



Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по статье 189 Уголовного Кодекса Украины (вымогательство).

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