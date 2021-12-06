Требовала взятки за закрытие дел: в Херсонской области судью приговорили к 5,5 года заключения с конфискацией всего имущества
В понедельник, 6 декабря, Высший антикоррупционный суд огласил приговор экс-председателю одного из райсудов Херсонщины, признанной виновной во взяточничестве
Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Следствие выяснило, что в апреле 2018 года глава одного из районных судов Херсонской области требовала от нарушителя заплатить ей 5 тыс. грн за закрытие административного дела. В случае отказа судья угрожала привлечь мужчину к ответственности и взыскать штраф в размере от 16 тыс. грн до 32 тыс. грн.
После получения взятки она приняла решение о закрытии административного производства.
Судью поймали на горячем после получения денег.
В понедельник, 6 декабря, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала экс-судью виновной в совершении преступления и назначила наказание в виде 5 лет и 6 месяцев заключения с лишением права занимать должности в государственных органах в течение трех лет и конфискацией всего имущества.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.24
Покупка 27.24Продажа 27.48
-
EUR
Покупка 30.68Продажа 31.09
- Актуальное
- Важное