Требовала взятки за закрытие дел: в Херсонской области судью приговорили к 5,5 года заключения с конфискацией всего имущества

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.



Следствие выяснило, что в апреле 2018 года глава одного из районных судов Херсонской области требовала от нарушителя заплатить ей 5 тыс. грн за закрытие административного дела. В случае отказа судья угрожала привлечь мужчину к ответственности и взыскать штраф в размере от 16 тыс. грн до 32 тыс. грн.



После получения взятки она приняла решение о закрытии административного производства.



Судью поймали на горячем после получения денег.



В понедельник, 6 декабря, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала экс-судью виновной в совершении преступления и назначила наказание в виде 5 лет и 6 месяцев заключения с лишением права занимать должности в государственных органах в течение трех лет и конфискацией всего имущества.



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