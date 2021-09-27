Требовала ежемесячные откаты от предпринимателя: на Полтавщине будут судить чиновницу ГНС
Руководителя управления Полтавской налоговой службы будут судить за получение взятки
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
"Прокурорами Офиса Генерального прокурора в Октябрьский суд города Полтавы направлено обвинительное заключение в отношении руководителя одного из управлений ГУ ГНС в Полтавской области по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что руководитель управления требовала у представителя предприятия ежемесячно передавать 2,5% от общей суммы финансовых операций.
За эти деньги чиновница обещала не препятствовать работе предприятия, не включать его в перечень рисковых и не останавливать налоговые накладные на реализацию товаров и услуг.
После получения первой части неправомерной выгоды ее задержали правоохранители.
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