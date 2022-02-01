Требовала $11 тыс. за защиту диссертации: в Хмельницком задержана доцент университета
Доцент кафедры одного из заведений высшего образования Хмельницкого потребовала взятку от аспиранта за успешную защиту диссертации
Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.
По данным следствия, женщина потребовала от аспиранта $11 тыс. за успешное прохождение обучения и защиту кандидатской диссертации.
После получения части этих средств в сумме $4 тыс., она была разоблачена и задержана.
Решается вопрос по сообщению задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.
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