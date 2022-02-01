Требовала $11 тыс. за защиту диссертации: в Хмельницком задержана доцент университета

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.



По данным следствия, женщина потребовала от аспиранта $11 тыс. за успешное прохождение обучения и защиту кандидатской диссертации.



После получения части этих средств в сумме $4 тыс., она была разоблачена и задержана.



Решается вопрос по сообщению задержанной о подозрении и избрании меры пресечения.

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