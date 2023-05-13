Об этом сообщили в ГУНП Одесской области.

По данным следствия, военный, имевший проблемы со здоровьем и желавший пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК) для получения статуса лица с инвалидностью, обратился к одному из командиров военного госпиталя.

"Командир заявил мужчине, что его диагноз и болезни "не дотягивают" до того, чтобы сделать группу инвалидности, но за денежное вознаграждение в размере $5 тыс. он сможет помочь в решении этого вопроса", - рассказали в полиции.

Военный обратился в правоохранительные органы. Командира задержали в момент получения взятки.

Фото: Нацполиция Одесщины

Напомним, в начале мая начальника одесского военкомата задержали на взятке за то, что не призывал определенных лиц в армию.

"В настоящее время решается вопрос по поводу уведомления мужчины о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, сопряженное с требованием такой выгоды. Такие действия, согласно ч. 3 ст. 369-2 УКУ, наказываются лишением свободы сроком от трех до восьми лет с конфискацией имущества", - добавили в полиции.