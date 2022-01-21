Требовал взятку в $50 тыс: на Хмельнитчине депутат получил 7 лет лишения свободы

Об этом сообщает пресс-служба Центра противодействия коррупции в Telegram.



Отмечается, что неправомерную выгоду политик хотел получить с исполняющей обязанности директора Каменец-Подольской школы-интерната "Славутинка". У женщины истекал контракт, поэтому депутат предложил ей за деньги обеспечить победу в предстоящем конкурсе на должность директора. Также он обещал помочь с возобновлением финансирования на строительство спортзала с бассейном – это более 20 млн грн.



Известно, что стражи порядка задержали политика. Харкова поймали в гостинично-ресторанном комплексе, зарегистрированном на его жену.



Суд назначил политику до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.



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