Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.

Отмечают, что мужчину задержали во время передачи ему взятки в размере 1500 долларов США. Вместе с ним была бывшая сотрудница общественной организации "АСМАП". Она также является родственницей злоумышленника.

В админздании, а также по месту жительства задержанных провели обыски. Установили, что должностное лицо с помощью мошеннической схемы требовало у перевозчиков деньги за получение разрешения на международные перевозки от ЕКМТ.

Перевозчик, пытавшийся передать деньги начальнику Укринтеравтосервиса перед задержанием, гарантированно получил бы разрешение от электронной системы распределения без взятки. Он имеет многолетний опыт международных перевозок и автопарк, отвечающий всем требованиям.

Также установлено, что задержанный не имел никакого реального влияния на работу системы и само распределение на 2023 год, поскольку впервые проходил в электронном формате. Для этого перевозчики подавали заявки через информационную систему "ПУТЬ". Поскольку система была автоматизированной, человек не мог в нее вмешаться и повлиять на решение о получении разрешения.

Не могли и корректировать решение распределения разрешений ЕКМТ члены Конкурсной Комиссии, поскольку оно готовилось по соответствующим четко определенным формулам в электронной системе. Все конечные решения оформлялись согласно соответствующим протоколам и приказам, опубликованным на официальном сайте министерства восстановления.

В настоящее время начат анализ данных по всем перевозчикам, с которыми взаимодействовал задержанный. В случае установления искусственного искажения данных будут отменены многократные разрешения на осуществление международных грузовых перевозок.

На время расследования подозреваемый был выведен из состава Конкурсной Комиссии. Ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.

Лицензии ЕКМТ позволяют международным грузовым перевозчикам осуществлять двусторонние транзитные перевозки и рейсы с грузом в или из третьих стран. Эти разрешения действуют на территориях более 50 государств-участников ЕКМТ. Срок действия многократного разрешения – 1 год.

23 декабря в суд направили дело нардепа Александра Трухина по обвинению в подкупе полицейских.