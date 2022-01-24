Требовал у иностранца $5 тыс. за продление вида на жительство: в Ивано-Франковской области задержали полицейского

Об этом сообщает пресс-центр ДБР .



По информации следствия, полицейский за $5 тыс. обещал иностранцу предоставить положительные рекомендации в миграционную службу о возможности продлить срок действия вида на временное проживание в Украине.







Правоохранителя задержали при получении всей суммы денег. Средства изъяты.



ДБР приступила к производству по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы.

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