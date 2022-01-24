Требовал у иностранца $5 тыс. за продление вида на жительство: в Ивано-Франковской области задержали полицейского
В Ивано-Франковской области ДБР разоблачило правоохранителя на вымогательстве $5 тыс. у иностранца
Об этом сообщает пресс-центр ДБР .
По информации следствия, полицейский за $5 тыс. обещал иностранцу предоставить положительные рекомендации в миграционную службу о возможности продлить срок действия вида на временное проживание в Украине.
Правоохранителя задержали при получении всей суммы денег. Средства изъяты.
ДБР приступила к производству по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы.
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