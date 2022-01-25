Требовал с предпринимателей деньги за услуги по электроснабжению: в Украине разоблачили высокопоставленного чиновника Николаевоблэнерго
СБУ задержала должностного лица Николаевоблэнерго и его сообщника, которые требовали у предпринимателей деньги за подключение к Объединенной электросети
Об этом сообщает пресс-центр СБУ .
Следствие выяснило, что чиновник наладил преступный механизм получения денег за предоставление установленных услуг в области электроснабжения.
Он потребовал у предпринимателя деньги, за которые "гарантировал" беспрепятственное согласование проектной документации по подключению коммерческого объекта к Объединенной электросети.
К сделке он привлек представителя аффилированной фирмы как посредника.
Злоумышленников разоблачили после передачи всей суммы денег.
Во время обысков у чиновника полиция обнаружила более $100 тыс., полученных предположительно незаконно.
Сейчас решается вопрос по сообщению организаторам схемы о подозрении и избрании судом меры пресечения в рамках открытого производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности виновных лиц.
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