Требовал с предпринимателей деньги за услуги по электроснабжению: в Украине разоблачили высокопоставленного чиновника Николаевоблэнерго

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .



Следствие выяснило, что чиновник наладил преступный механизм получения денег за предоставление установленных услуг в области электроснабжения.



Он потребовал у предпринимателя деньги, за которые "гарантировал" беспрепятственное согласование проектной документации по подключению коммерческого объекта к Объединенной электросети.



К сделке он привлек представителя аффилированной фирмы как посредника.



Злоумышленников разоблачили после передачи всей суммы денег.



Во время обысков у чиновника полиция обнаружила более $100 тыс., полученных предположительно незаконно.



Сейчас решается вопрос по сообщению организаторам схемы о подозрении и избрании судом меры пресечения в рамках открытого производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.



Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечению к ответственности виновных лиц.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb