Об этом он сообщил в собственном твиттере.

"Сегодня мне позвонил министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан. Требовал от Ирана немедленно прекратить поток оружия в Россию, которая используется для убийства мирных жителей и разрушения критической инфраструктуры в Украине", - сказал он.

Недавно спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты имеют доказательства размещения иранских войск в Крыму для поддержки атак беспилотников на инфраструктуру Украины и гражданское население.

12 октября Центр национального сопротивления сообщил, что россияне завезли иранских инструкторов на территорию временно оккупированной Херсонщины и Крыма для запусков дронов-камикадзе Shahed-136. По данным Центра, иранцы базируются в населенных пунктах Железный порт, Гладковка (Херсонская область) и Джанкой (Крым). Они учат россиян пользоваться дронами-камикадзе и непосредственно контролируют запуск беспилотников по украинским гражданским объектам, в частности, удары по Николаеву и Одессе.

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