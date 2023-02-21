И хорошо, что не уехал. Лучше рядом с Зеленским Кулеба, чем вечное раздражение для американцев, — Андрей Ермак.

И я, кажется, его в тусовке не видел.

Сегодня случайно попалось мне на глаза сообщение одной влюбленной у Владимира Александровича:

- Как жаль, что не может встретиться никак наш президент с Си Цзиньпинем. Он бы его уговорил полюбить Украину.

Ну, мы не из наивных. И понимаем, что подарки в 500 миллионов дядя Джо Байден привез не Зеленскому.

Он привез их Украине и борющемуся народу.

Он сделал такой крюк из Варшавы не только, чтобы разозлить все кремлевские площадки.

Вы не представляете, как там сейчас подгорает.

Это знак, в том числе и тем, кто еще не стал в строй помощи Украине. Это сигнал Индии, Индонезии, Южной Африке

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Это знак, в том числе и тем, кто еще не стал в строй помощи Украине. Это символ Индии, Индонезии, Южной Африке.

Ну, и куче стран в Латинской Америке, которые еще что-то там думают о Путине.

Ну, и это был привет дядюшке Си.

Это после того, как в Белом доме заявили о красных линиях для Китая.

Но все было спокойно и трогательно.

Показывать улыбки.

Дядюшка обнимает сына.

Я даже допускаю, что он не говорил ему потом за кулисами:

- Вовка, а объясни-ка, почему это Резников после такого зашквара не ушел в отставку, как было бы в нормальной стране?

Я даже допускаю, что добрый дядя Джо не потребовал скальпа Татарова или бороды Игоря Валерьича Коломойского.

Нет, этот визит, чтобы показать семейность наших отношений.

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Россиян просто разрывает, что к ним по инструкциям теперь ездит только отец. И фсе. На самом деле лук едет что-то выпрашивать

Чтобы в Москве захлебывался Соловьев, что Байден приехал к своему вассалу с инструкциями.

Да ну – не судите по себе. Их просто разрывает, что к ним за инструкциями теперь ездит только отец. И фсе. На самом деле Лука едет что-то выпрашивать.

А к нам Байден с подарками.

Украина с миром теперь имеет очень ровные и родственные отношения.

Несмотря на постоянные попытки властей доказать союзникам, что здесь лишь неуемные корумпанты.

Я очень доволен визитом.

Боже, храни Америку!

Слава Украине!

P.S. Ну и в ОПе снова начали кричать, что это впервые к нам приезжал американский президент.

Эх, какие они примитивные.

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Об авторе. Виктор Бобиренко, политолог

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