Требовал ли Байден в Киеве скальп Татарова или бороду Коломойского
Когда Кулеба отменил свой визит в Брюссель, стало ясно, что праздник близится
И хорошо, что не уехал. Лучше рядом с Зеленским Кулеба, чем вечное раздражение для американцев, — Андрей Ермак.
И я, кажется, его в тусовке не видел.
Сегодня случайно попалось мне на глаза сообщение одной влюбленной у Владимира Александровича:
- Как жаль, что не может встретиться никак наш президент с Си Цзиньпинем. Он бы его уговорил полюбить Украину.
Ну, мы не из наивных. И понимаем, что подарки в 500 миллионов дядя Джо Байден привез не Зеленскому.
Он привез их Украине и борющемуся народу.
Он сделал такой крюк из Варшавы не только, чтобы разозлить все кремлевские площадки.
Вы не представляете, как там сейчас подгорает.
Это знак, в том числе и тем, кто еще не стал в строй помощи Украине. Это сигнал Индии, Индонезии, Южной Африке
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Это знак, в том числе и тем, кто еще не стал в строй помощи Украине. Это символ Индии, Индонезии, Южной Африке.
Ну, и куче стран в Латинской Америке, которые еще что-то там думают о Путине.
Ну, и это был привет дядюшке Си.
Это после того, как в Белом доме заявили о красных линиях для Китая.
Но все было спокойно и трогательно.
Показывать улыбки.
Дядюшка обнимает сына.
Я даже допускаю, что он не говорил ему потом за кулисами:
- Вовка, а объясни-ка, почему это Резников после такого зашквара не ушел в отставку, как было бы в нормальной стране?
Я даже допускаю, что добрый дядя Джо не потребовал скальпа Татарова или бороды Игоря Валерьича Коломойского.
Нет, этот визит, чтобы показать семейность наших отношений.
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Россиян просто разрывает, что к ним по инструкциям теперь ездит только отец. И фсе. На самом деле лук едет что-то выпрашивать
Чтобы в Москве захлебывался Соловьев, что Байден приехал к своему вассалу с инструкциями.
Да ну – не судите по себе. Их просто разрывает, что к ним за инструкциями теперь ездит только отец. И фсе. На самом деле Лука едет что-то выпрашивать.
А к нам Байден с подарками.
Украина с миром теперь имеет очень ровные и родственные отношения.
Несмотря на постоянные попытки властей доказать союзникам, что здесь лишь неуемные корумпанты.
Я очень доволен визитом.
Боже, храни Америку!
Слава Украине!
P.S. Ну и в ОПе снова начали кричать, что это впервые к нам приезжал американский президент.
Эх, какие они примитивные.
Об авторе. Виктор Бобиренко, политолог
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