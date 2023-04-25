Требовал деньги за службу в добровольческом формировании: сообщено о подозрении жителю Чернигова
При процессуальном руководстве Черниговской окружной прокуратуры сообщено о подозрении членк одного из добровольческих формирований территориальной общины Чернигова
Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.
Стало известно, что при процессуальном руководстве Черниговской окружной прокуратуры сообщено о подозрении члену одного из добровольческих формирований территориальной общины Чернигова.
"Ему инкриминируют злоупотребление влиянием, соединенное с требованием неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). По данным следствия, в марте 2023 года к подозреваемому обратился доброволец, который хотел служить в рядах формирования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время общения член добровольческого формирования заверил гражданина, что вступление в подразделение не будет бесплатным и потребовал у него неправомерную выгоду.
За нее подозреваемый обещал повлиять на командира подразделения, чтобы он принял "правильное" решение. Позже мужчина снова встретился с потерпевшим и передал ему уже заключенный и подписанный командиром контракт добровольца.
Добавляется также, что подозреваемый был задержан при получении средств и передаче контракта и удостоверения.
Мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
- 11 апреля стало известно, что к 12 годам за решеткой приговорен "народный милиционер", который пытался построить карьеру псевдоправоохранителя во время оккупации г. Изюм.
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