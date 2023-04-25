Об этом сообщили в telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

Стало известно, что при процессуальном руководстве Черниговской окружной прокуратуры сообщено о подозрении члену одного из добровольческих формирований территориальной общины Чернигова.

"Ему инкриминируют злоупотребление влиянием, соединенное с требованием неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). По данным следствия, в марте 2023 года к подозреваемому обратился доброволец, который хотел служить в рядах формирования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время общения член добровольческого формирования заверил гражданина, что вступление в подразделение не будет бесплатным и потребовал у него неправомерную выгоду.

За нее подозреваемый обещал повлиять на командира подразделения, чтобы он принял "правильное" решение. Позже мужчина снова встретился с потерпевшим и передал ему уже заключенный и подписанный командиром контракт добровольца.

Добавляется также, что подозреваемый был задержан при получении средств и передаче контракта и удостоверения.

Мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.