Требовал деньги за решение: на Одесчине главу райсуда разоблачили на взятке почти в 50 тыс. грн
Исполняющий обязанности главы Коминтерновского райсуда Одесчины в пятницу, 29 сентября, разоблачили при получении почти 50 тысяч гривен взятки: по данным следствия, он требовал деньги за принятие "правильного" решения
Об этом информируют пресслужбы Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Службы безопасности Украины .
Отмечается, что за взятку чиновник обещал местному жителю обеспечить иск и истребовать документы по гражданскому делу.
"Правоохранители разоблачили руководителя суда с поличным: после получения взятки и принятия "обещанного" решения в пользу заинтересованной стороны", - отметили в СБУ.
Решается вопрос о сообщении председателю райсуда о подозрении в принятии предложения обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
Примечание: согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- 27 сентября сотрудники правоохранительных органов разоблачили судью Броварского горрайонного суда Киевской области на коррупции. Он получил неправомерную выгоду от представителя одной из сторон по гражданскому делу за принятие решения в его интересах.
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