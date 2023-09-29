Требовал деньги за решение: на Одесчине главу райсуда разоблачили на взятке почти в 50 тыс. грн

Об этом информируют пресслужбы Национального антикоррупционного бюро, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Службы безопасности Украины .

Отмечается, что за взятку чиновник обещал местному жителю обеспечить иск и истребовать документы по гражданскому делу.

"Правоохранители разоблачили руководителя суда с поличным: после получения взятки и принятия "обещанного" решения в пользу заинтересованной стороны", - отметили в СБУ.

Решается вопрос о сообщении председателю райсуда о подозрении в принятии предложения обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Примечание: согласно статье 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть уголовно наказано, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.