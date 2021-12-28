Требовал деньги у экспортера украинской продукции в ЕС: ДБР сообщило о подозрении руководителю Ивано-Франковской таможни

Об этом сообщает пресс-служба ДБР.



По взяткам таможенники обещали не создавать искусственных препятствий во время таможенного оформления и не инициировать лабораторные исследования продукции.



Следствие задокументировало, как предприниматель через посредников передавал таможенникам плату в размере 5,6 тыс. долларов.



21 декабря одного из посредников задержали при получении очередной взятки - $2,4 тыс., а на следующий день ему сообщили о подозрении. Кроме того, 24 декабря следователи ДБР сообщили о подозрении руководителю региональной таможни в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, а также еще одному посреднику (ч. 3 ст. 368 УК Украины).



Следователи бюро будут ходатайствовать об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.



Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 21 декабря ДБР разоблачило преступную схему, организованную таможенником. Он потребовал взятки у экспортера товаров народного потребления в страны Европы.