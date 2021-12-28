Требовал деньги у экспортера украинской продукции в ЕС: ДБР сообщило о подозрении руководителю Ивано-Франковской таможни
Следователи ДБР сообщили о подозрении руководителю Ивано-Франковской таможни, требовавшему ежемесячные взятки у экспортера украинской продукции в ЕС
Об этом сообщает пресс-служба ДБР.
По взяткам таможенники обещали не создавать искусственных препятствий во время таможенного оформления и не инициировать лабораторные исследования продукции.
Следствие задокументировало, как предприниматель через посредников передавал таможенникам плату в размере 5,6 тыс. долларов.
21 декабря одного из посредников задержали при получении очередной взятки - $2,4 тыс., а на следующий день ему сообщили о подозрении. Кроме того, 24 декабря следователи ДБР сообщили о подозрении руководителю региональной таможни в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, а также еще одному посреднику (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Следователи бюро будут ходатайствовать об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.
- Напомним, 21 декабря ДБР разоблачило преступную схему, организованную таможенником. Он потребовал взятки у экспортера товаров народного потребления в страны Европы.
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