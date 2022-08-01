Требовал более $15 тыс. за фальшивые справки для уклониста: злоумышленника задержали на Киевщине
Злоумышленник, переправлявший военнообязанных через границу и требовавший за это более $15 тыс., был задержан. Мужчина мог сотрудничать с военкоматом и врачами из комиссии
Об этом информирует Офис генерального прокурора.
"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры гражданин уведомлен о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)", – говорится в сообщении.
Подозреваемый организовал нелегальное пересечение границы военнообязанного. За это просил 15,2 тыс. долларов. Он подделывал документы военно-врачебной комиссии о якобы непригодности подлежащего мобилизации лица и снятии с учета.
Злоумышленник был задержан при получении второй части денег – 7 700 долларов. Ему избрали меру пресечения – содержание под стражей. Проверяется причастность к преступлению работников военкомата и членов военно-врачебной комиссии.
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