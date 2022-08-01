Об этом информирует Офис генерального прокурора.



"При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры гражданин уведомлен о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)", – говорится в сообщении.



Подозреваемый организовал нелегальное пересечение границы военнообязанного. За это просил 15,2 тыс. долларов. Он подделывал документы военно-врачебной комиссии о якобы непригодности подлежащего мобилизации лица и снятии с учета.



Злоумышленник был задержан при получении второй части денег – 7 700 долларов. Ему избрали меру пресечения – содержание под стражей. Проверяется причастность к преступлению работников военкомата и членов военно-врачебной комиссии.

Полиция Закарпатья задержала молодых людей, которые незаконно транспортировали военнообязанных через госграницу.

В Винницкой области 19 мая суд признал двух молодых людей виновными в попытке подкупить пограничников и незаконно покинуть территорию Украины. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb