Требовал 800 тыс. грн от семьи погибшего воина: СБУ задержала жителя Черкасс
Служба безопасности сообщила о подозрении жителю Черкасс, который требовал деньги от семей погибших украинских военных. Ему грозит до 12 лет тюрьмы
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности.
"Служба безопасности задержала в Черкассах злоумышленника, требовавшего из семей погибших украинских воинов долю от денежной помощи, которую они получали от государства. В частности, речь идет об единовременной выплате в размере 15 млн гривен после гибели защитника на войне", - говорится в сообщении.
Подозреваемым оказался местный житель Черкасс, который использовал собственные связи среди жителей региона, чтобы получить информацию о родственниках погибших украинских защитников. Узнав о получении пострадавшими семьями государственной помощи, мужчина звонил по телефону с анонимных номеров и требовал деньги.
По данным правоохранителей, если родственники погибших отказывались, то подозреваемый угрожал насилием и физической расправой, в том числе над их детьми.
"Служба безопасности задокументировала, что фигурант таким образом требовал почти 800 тыс. грн от матери и сестры военного ВСУ, погибшего весной 2022 года под Северодонецком. Чтобы "выбить" сумму, злоумышленник регулярно терроризировал семью погибшего воина и угрожал женщинам убийством" сообщили в пресс-центре.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники СБУ задержали мужчину во время передачи ему 200 тысяч гривен. В ходе обысков правоохранители обнаружили мобильные телефоны, которые он использовал в преступной деятельности. Также у него изъяты две боевые гранаты.
В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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