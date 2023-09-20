Требовал 800 тыс. грн от семьи погибшего воина: СБУ задержала жителя Черкасс

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности.

"Служба безопасности задержала в Черкассах злоумышленника, требовавшего из семей погибших украинских воинов долю от денежной помощи, которую они получали от государства. В частности, речь идет об единовременной выплате в размере 15 млн гривен после гибели защитника на войне", - говорится в сообщении.

Подозреваемым оказался местный житель Черкасс, который использовал собственные связи среди жителей региона, чтобы получить информацию о родственниках погибших украинских защитников. Узнав о получении пострадавшими семьями государственной помощи, мужчина звонил по телефону с анонимных номеров и требовал деньги.

По данным правоохранителей, если родственники погибших отказывались, то подозреваемый угрожал насилием и физической расправой, в том числе над их детьми.

"Служба безопасности задокументировала, что фигурант таким образом требовал почти 800 тыс. грн от матери и сестры военного ВСУ, погибшего весной 2022 года под Северодонецком. Чтобы "выбить" сумму, злоумышленник регулярно терроризировал семью погибшего воина и угрожал женщинам убийством" сообщили в пресс-центре.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники СБУ задержали мужчину во время передачи ему 200 тысяч гривен. В ходе обысков правоохранители обнаружили мобильные телефоны, которые он использовал в преступной деятельности. Также у него изъяты две боевые гранаты.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.