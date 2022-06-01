Требовал $60 тыс. взятки: будут судить директора предприятия Академии аграрных наук Украины
В Украине будут судить директора предприятия Академии аграрных наук, требовавшего взятку за списание сельскохозяйственного хранилища
Об этом сообщило ГБР в телеграмме .
"Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении директора одного из государственных предприятий Национальной академии аграрных наук Украины, требовавшего у предпринимателя $60 тыс. взятки", - отметили в ведомстве.
Чиновник требовал от частного предпринимателя деньги за возможность изменить назначение земельных участков под строительство размером с 4 га. Он пообещал не препятствовать и выдать предпринимателю акт списания хранилища сельскохозяйственного назначения, который находится на балансе госпредприятия и размещен на одном из этих участков.
Сотрудники ГБР 18 ноября 2021 года задержали директора после получения им 50 тыс. взятки. Мужчине грозит 7-12 лет заключения с конфискацией имущества.
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