Требовал 50 тыс. грн за закрытие дела: СБУ поймала на взятке прокурора Донецкой области

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы .

Он требовал деньги с фермера за закрытие дела о незаконном завладении земельным участком.

Оперативники установили, что прокурор оценил в 50 тыс. грн закрытие дела и непривлечение фермера к уголовной ответственности



За эту сумму чиновник также обещал не создавать препятствий фермеру в бизнесе.

Правоохранители задержали прокурора в кабинете во время получения всей суммы взятки.

В рамках начатого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия



Продолжается досудебное следствие, проверяются другие возможные факты коррупционных действий прокурора.

