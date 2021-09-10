Требовал 50 тыс. грн за закрытие дела: СБУ поймала на взятке прокурора Донецкой области
Служба безопасности Украины разоблачила на взятке руководителя отдела Краматорской окружной прокуратуры Донецкой области
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы .
Он требовал деньги с фермера за закрытие дела о незаконном завладении земельным участком.
Оперативники установили, что прокурор оценил в 50 тыс. грн закрытие дела и непривлечение фермера к уголовной ответственности
За эту сумму чиновник также обещал не создавать препятствий фермеру в бизнесе.
Правоохранители задержали прокурора в кабинете во время получения всей суммы взятки.
В рамках начатого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия
Продолжается досудебное следствие, проверяются другие возможные факты коррупционных действий прокурора.
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