Требовал 300 тыс. грн за посредничество: ДБР задержал депутата Херсонского облсовета

Об этом сообщают в ДБР.



В июле 2021 года Херсонский облсовет планировал купить LED-экран, установленный в местном аэропорту рекламным агентством.



Владелец агентства согласился, но обратился к депутату облсовета, который являлся членом бюджетной комиссии, чтобы тот помог повысить цену по крайней мере до себестоимости экрана.



Депутат сказал, что может "договориться", но за 300 тыс. грн. По его словам, часть суммы отдадут стражам порядка, чтобы они не заметили внезапного подорожания.



Сотрудники ДБР задержали депутата 9 ноября, после получения денег.



Депутату сообщат о подозрении в мошенничестве, совершенном в крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 УК Украины). Ему грозит до восьми лет лишения свободы



Также следствие выясняет, причастны ли к совершению преступления правоохранители.

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