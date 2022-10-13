Об этом Злата Огневич рассказала в Instagram.

67-летний отец Златы Огневич Леонид Бордюк – хирург по образованию. У медика большой опыт работы, поэтому после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины он ушел на фронт.

Леонид Бордюк отправился в Харьковскую область. Там хирург 6 месяцев помогал медикам оперировать, спасая жизни защитников Украины. Сейчас он приехал к семье в отпуск.

Злата Огневич поделилась видео, на котором папа делится своими переживаниями об оперировании на войне.

"То, что в мирной жизни, какие травмы получают люди, какие операции делают, и то, какие ранения, повреждения получают люди на войне, нельзя сравнить. К этому не привыкнешь никак. И такое сожаление, что большая часть этих людей - это молодые ребята. И к этому не привыкнуть никак", – рассказал Леонид Бордюк.

Он отметил, что медики выполняют чрезвычайную работу.

"Ни с чем не сравнить то, как работают люди, с каким напряжением", – отметил он.

Леонид Бордюк добавил, что людям нужно набраться сил и терпения.

"За нами будет победа. Мы их обязательно победим", – заверил военный медик.