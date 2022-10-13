"Травмы в мирной жизни и травмы военных не сравнить": папа Златы Огневич рассказал об оперировании военных на передовой
Папа Златы Огневич, хирург Леонид Бордюк, после 24 февраля отправился на фронт, а сейчас приехал домой в короткий отпуск
Об этом Злата Огневич рассказала в Instagram.
67-летний отец Златы Огневич Леонид Бордюк – хирург по образованию. У медика большой опыт работы, поэтому после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины он ушел на фронт.
Леонид Бордюк отправился в Харьковскую область. Там хирург 6 месяцев помогал медикам оперировать, спасая жизни защитников Украины. Сейчас он приехал к семье в отпуск.
Злата Огневич поделилась видео, на котором папа делится своими переживаниями об оперировании на войне.
"То, что в мирной жизни, какие травмы получают люди, какие операции делают, и то, какие ранения, повреждения получают люди на войне, нельзя сравнить. К этому не привыкнешь никак. И такое сожаление, что большая часть этих людей - это молодые ребята. И к этому не привыкнуть никак", – рассказал Леонид Бордюк.
Он отметил, что медики выполняют чрезвычайную работу.
"Ни с чем не сравнить то, как работают люди, с каким напряжением", – отметил он.
Леонид Бордюк добавил, что людям нужно набраться сил и терпения.
"За нами будет победа. Мы их обязательно победим", – заверил военный медик.
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