Если бы эту книгу опубликовали тогда, когда автор ее написал, мы бы именовали советские лагеря не Гулагом, как у Солженицына, а "страной Зе-Ка". И неудивительно, что автор предисловия – а это сам Тимоти Снайдер – лишний раз напоминает: без очевидцев память превращается в пропаганду, служащую интересам момента. Поэтому в своей книге воспоминаний "Путешествие в страну Зе-Ка" Юлиус Марголин (К.: Дух и Литера) повествует о своем пятилетнем опыте узника концентрационных лагерей Советского Союза, задавая вопрос: какая Россия настоящая: празднующая победу над нацистской Германией на Красной площади, или существующая в неизведанной вселенной концентрационных лагерей, которую автор называет "страной Зе-Ка". Вторая мировая война застала доктора философии Марголина в Польше, откуда он уже не смог уехать в семью в Палестину. "В сентябре 1939 года половина польского государства была захвачена Красной армией, - рассказывает автор. - Польские войска не сопротивлялись, не были способны и не хотели бороться. В случайных столкновениях было несколько сотен убитых и две тысячи раненых. Это и была и" совместно пролитая кровь, которая, согласно телеграмме Сталина Гитлеру, должна была стать фундаментом советско-нацистской дружбы. Поэтому речь в этих литературно-философских мемуарах о годах, прошедших между депортацией автора из оккупированной Советским Союзом части Польши в 1940 году и возвращением в послевоенную Польшу в 1946-м, а затем его выездом через Францию в Палестину. После скитаний на оккупированных советскими войсками территориях он оказывается в заключении. В лагерях с непосильным рабским трудом европейский философ постоянно находится на грани жизни и смерти. Он борется за выживание в нечеловеческих условиях Гулагу и скрупулезно документирует в собственном сознании малейшие детали биографий своих солагерников, чьи жизни то и дело обрываются в неволе. Марголин написал эту книгу в надежде, что весь мир узнает о преступлениях коммунистического режима против человечности и осудит их.

Как подсказывает опыт прочтения таких книг, как эта исповедь звезды американских медиа, титулованной ведущей популярного ток-шоу, которая в течение 25 лет обсуждала болезненные темы с самыми скандальными селебритами – травмам таки нельзя умирать. Иначе, как бы тогда мы узнали о началах своих колеблющихся с возрастом проблем, словно настоящие травы? Книга "Что с тобой произошло? О травме, психологической стойкости и исцелении. Как понять свое прошлое..." Опри Уинфри и Брюса Д. Перри (Х.: Виват) – как раз об этом. "Именно здесь начинается тяжелая работа: нужно выкопать и вытащить корни, глубоко проросшие еще задолго до того, как у нас появилась способность выразить то, что с нами происходило", - подтверждают ее авторы. В общем "растительных" метафор и аналогий в книге хватает. "Я всегда соглашалась с поговоркой о том, что в каждом желуде ждет дуб, - рассказывает "подопытная" ведущая. - Работая с доктором Перри, я все больше убеждалась в этом: чтобы понять дуб, следует вернуться к желудю". Таким образом, глубокий анализ травм прошлого, негативных паттернов и воспоминаний (о детском насилии, проблемах с родителями и многом другом) - вот что Включая совместную работу звезды и психиатра, мы обещаем, что во время этого разговора мы будем плакать от постепенно стихающей боли, от ужасных воспоминаний, стирающихся из памяти, и от счастливого ощущения крыльев на взлете.” Доктор Перри помог мне понять, как мощные сенсорные ощущения страха или одиночества, которые могут длиться всего несколько секунд, но укореняются на долгие годы, остаются живы глубоко в нашем мозгу, - узнаем мы подробности упомянутого разговора. - В то же время, в процессе своего развития мозг постоянно впитывает новые события, и дальше пытаясь разобраться в этом мире, и достраивает новый опыт на основах всего, что было до этого».

Понятно, что следующая книга, а именно - "Banksy: Вы представляете угрозу приемлемого уровня" Гери Шова и Патрика Поттера (К.: ArtHuss) - это о нем, то есть скандально известного английского андерграундного художника граффити, политического активиста и режиссера с псевдонимом Бенкси, лицо которого не установлено. Актуальна ли она сегодня? Да конечно. Вспомните, как в ноябре 2022 года в Бородянке Киевской области появились граффити, посвященные русско-украинской войне, исполненные в стиле Бэнкси. 11 ноября Бенкси подтвердил свое авторство и опубликовал фотографии разрушенного русскими дома, на стене которого изобразил девочку. В книге его называют "маленьким мальчиком, сказавшим, что король голый", "взрослым мужчиной, который жил без карьеры, ночью сновал по городу, изредка разочаровывая свою мать неуместными телефонными звонками", "мыслящим уличным художником", который своими политическими перформансами – рисованием граффити и бегством от копов – напомнил нам, что "мы - не больше крысы". "Помимо уличной работы, это были проделки, которые действительно способствовали его славе, - узнаем мы подробности звездного пути. - Прорыв в Барселонский зоопарк, выпуск собственной версии компакт-диска Перис Гилтон, размещение надувного узника Гуантанамо в Диснейленде и этикетки" дерьмо!" на ступенях галереи Тейт и проникновение в несколько известных музеев, чтобы выставить собственные работы, - все это способствовало привлечению внимания средств массовой информации". На самом деле все это имеет гораздо большее значение – и выбивание уличного художника на ряску мировой легенды, и называние "дерьмом" своих работ, которые покупали за безумные деньги. Конечно, за этим стоит крутая авангардная стратегия вроде футуристических проделок начала ХХ века. "Граффити - это разновидность партизанской войны, - утверждает автор книги. - Это способ вырвать власть, территорию и славу из рук большего и лучше оснащенного врага. Когда-то Бэнкси назвал это "местой". Но кому и за что мстить?" Кажется, уже сегодня , во время войны в Украине, ответ на этот вопрос очевиден, и вышеупомянутое появление героя книги в украинской Бородянке красноречиво об этом свидетельствует.

Следующая книга – для всех, кто хочет стать сильнее и изменить взгляд на мир. Хотя, если присмотреться, то "Ценность печали. Как потери, любовь и тоска делают нас сильнее" Сьюзен Кейн (К.: Наш Формат) – об отмене позитива и целительной силы печали. Как это может быть? Неужели мы снова напоминаем, что травмы не должны умирать, а сложные состояния важно проживать, отпуская старые истории? Более того, настаивает автор, без грусти не будет и радости, потому что эмоции текут из одного крана. Прикрутили печаль – прикрутили и поток радости. Поэтому нам рассказывают, почему Печаль поставили на главную роль в пиксаревском мультике "Мыслями наизнанку", действительно ли творчество ассоциируется с грустью, можем ли мы наследовать боль от предков, как принять смертность и как стать целостными. При этом, правда, автор напоминает, что тот же Аристотель, задумавшись над тем, почему великие поэты, философы, художники и политики часто такие меланхолические, признавал, что по античному убеждению, в человеческом теле есть четыре настроения, четыре редкие субстанции, соответствующие за темперамент: меланхолик (печальный), сангвиник (радостный), холерик (агрессивный) и флегматик (спокойный). И что именно соотношение этих жидкостей формирует характер человека. Почему же тогда грусть и тоска? "Большинство из нас все-таки склоняются преимущественно к чему-то одному", - настаивает автор, написавший книгу именно о людях с меланхолическим темпераментом. "Я называю его "горькой радостью" - объясняет она, - склонностью к тоске, горечи и печали, четкого осознания того, как проходит время, и удивительно яркого ощущения радости от красоты этого мира. Горькая радость - это также об осознании того, что свет и тьма, рождение и смерть - горькое и радостное - всегда связаны "Дни меда, дни лука" - как говорит арабская пословица Трагедии жизни неизбежно идут бок о бок с самыми прекрасными моментами. земли и восстанавливаются заново - и мы снова и снова видим те же дуальности.. Парадоксально, но смириться с ними - осознать, что существует и свет, и тьма - это единственный способ их принять. И вот это принятие - главное желание не быть самому, о желании быть дома". Не актуально ли для нашей сегодняшней ситуации?

Относительно следующей книги следует, пожалуй, вспомнить, что мало у кого в родительской библиотеке остались книги "Птицы в природе" и "Птицы в неволе". Ибо, во-первых, нужно было иметь таких родителей, а во-вторых, и саму природу с неволей. Последнего у нас, как знать, хватало, но сейчас вроде бы и не так, но где же среди всего этого птицы? В любом случае, книга Наталии Атамась "Птицы в городе. Жизнь и выживание в бетонных джунглях" (К.: Вихола) уравновешивает ситуацию. Ведь с изменением климата, глобальным потеплением, а теперь и войной все смешалось в природе. Не говоря уже о неволе, которой оказался для птиц город. Да, те самые "бетонные джунгли", которые красивы только в названии книги. На самом деле с ухудшением экологии уже даже речь не идет о природных условиях существования нашего птицы – только о выживании. Вы видели, например, кучу воронов, уныло сидящих на телевизионных антеннах? А это же, между прочим, "отдельные существа", как любил цитировать отец свои естествоведческие книги, а когда уничтожают места их обитания – те же лесополосы, не говоря о самих лесах – они вынуждены целыми стаями питаться на городских мусорниках и заглядывать с крыши в наши окна. То же касается аистов, которые сейчас ищут не экологически чистое место, как это было когда-то, а хоть какого-то убежища в условиях не только ухудшения экологии, а вообще войны. Гнезда разрушены, жрать нечего, защиты для малышей нет. А мы любуемся их "кру-кру-кру", звучащим в небе, где они кружат - чего никогда не было! – над заводскими районами города. Все оно красиво и красиво только для песни или книги. Авторы которой – орнитологине, специализирующейся на гнездной биологии и экологии водных птиц – все это должно быть известно. Ее книга рассказывает историю птиц в городе: где они живут и как ухаживают за пернатым малышом, как решают больной жилищный вопрос и борются за территорию. Сама же книга построена как прогулка – от окрестностей до центра, от парков и кладбищ до старых каменных зданий и небоскребов. Ну, и ответов на вопросы по дороге тоже хватает. Например, как бороться с дятлами и при чем здесь сотрясение мозга и шлемы для игры в американский футбол? Где в Киеве искать серых сов и как шум города влияет на размножение больших синиц? Что вышло из киднепинга яиц дрозда черного и чем закончилась дискуссия о том, где зимуют ласточки? Автор пытается дать ответы на все эти вопросы, а заодно и объяснить, чем такие опасные оставленные на улице котики, как отпугнуть птиц от вашей грядки на даче, и в конце концов – как сделать нашу общую с птицами жизнь в одном городе комфортной и взаимовыгодной. Мол, голуби и скворцы, воробьи и вороны, совы, сапсаны и даже попугаи – всем хватит места рядом с человеком среди бетонных джунглей города. А вот какой будет наша общая жизнь и не превратится ли она в постоянное противостояние, зависит только от нас.