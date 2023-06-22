Травля собаками, избиения, плохая еда: освобожденные из РФ пленные рассказали об условиях и местах содержания
Благодаря опросу освобожденных из российского плена военных Медийная инициатива по правам человека идентифицировала 42 места и условия содержания других украинских защитников
Об этом информирует в Media Center Ukraine .
Медийная инициатива, украинская неправительственная организация, занимающаяся выявлением и реагированием на нарушение прав человека в условиях российской агрессии, определила 42 места содержания военнопленных в РФ – следственные изоляторы и исправительные колонии.
Эти данные базировались на опросах более 50 украинских военнослужащих, освобожденных из плена рашистов.
"В этих местах содержания происходят страшные вещи, пытки. Нам известно о смерти военнослужащих в плену, когда вообще по неизвестным причинам они там погибают, а затем возвращают тела в рамках обмена тел", – рассказала координатор МИПЧ Татьяна Катриченко.
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Инициатива считает, что, возможно, есть еще другие места содержания, поэтому опросы освобожденных пленных будут продолжаться.
Катриченко отметила важность знать даже маленькие населенные пункты, где размещены СИЗО и колонии, чтобы можно было найти украинцев, ведь РФ часто перемещает граждан, скрывая их.
Также военнопленные рассказали, что камеры предназначены для 2-4 человек, были переполнены, потому что туда селили 8-10 человек. Рацион состоял из недоваренной пресной пищи, без мяса, фруктов или овощей.
"Единственное, что всегда спасало - это хлеб, который подавали в достаточном количестве, вследствие этого была возможность выжить", - добавила координатор.
Каждый выход пленных из камеры означал большую вероятность избиения. Выходы на прогулки тоже не обходились без избиения, а кое-где на пленных нападали собаки.
- Представители Красного Креста не сказали омбудсмену Дмитрию Лубинцу, скольких украинских пленных они посетили с начала полномасштабного вторжения РФ.
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