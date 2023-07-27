Нет, это не просто налетели болваны, "третий класс, вторая четверть" (или когда там дразнят "жироп" и других "неформатных" в детских микрогруппах), не просто дикость и варварство, погреб нижеплинтусный и т.п. нехватка культуры, - здесь следует различать две составляющие, "свою" и "чужую": "имманентную" и "диверсионную".

Со второй просто. То, что Музей Голодомора от самой закладки фундаментов, то есть с 2008 г., и до дня сегодняшнего (какого же удобного, чтобы все, за 15 лет собрано и настроено, заморозить и развалить!) было и остается для решения пропаганды объектом атаки № 1, а затем и перманентных ИПСО (да что там, у нас годами "специально обученные люди" из историков нон-стоп трудились над адаптацией темы Голодомора к российским нарративам!), - это истина очевидна и банальна, и удивительно было бы, если бы теперь вся агентура не получила команду "фас", как только самый ненавистный для Кремля украинский Музей снова попал в новое поле. Здесь вам и 500 млн, о чьем происхождении 99,99999....% укр. аудитории ничего не слышали и с готовностью швыряют их в один ящик с пируэтами бюджетного дерибана (NB, притом до требования отчетности по бюджету украинский избиратель так и не дорос, но это отдельная тема!) – и, конечно же, назначение нового руководителя: классическая и безотказная схема - паржать из "жирных салой...", которые "сами себя голодом уморили", - это неизменный паттерн официальной российской сатиры за последние 90 гг. (я так давно живу, что еще помню всю эту "хазановщину" 1970-х с шуточками а-ля: "в какой еще стране женщины жалуютца, что в магазинах нет продуктов, и что они не могут похудеть?!" - смысл был тот, что "женщины" "жалуютца" из глупого ума, продуктов на самом деле загребись, и их, глупых толстух, зал Дворца Сьездов тут же весело и расхохотался, - тогда как мама подруги, у которой мы это слушали с телевизора, вызверилась прямо в телевизор: "Ах ты, сволочь, посидел бы ты неделями на картофеле, я бы на тебя посмотрела!" - такое запоминается надолго...). Словом, было бы странно, если бы Ольгино не бросилось работать со фотографиями "оверсайзовой" директора Музея Голодомора, - это их работа.

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Но это совсем не значит, что волну хейта погнало Ольгино. Нет, в основном ее погнали люди, которые – и вот этот момент очень важен, и повод для очень серьезных разговоров и диагнозов! - подсознательно все еще ориентируются на российское информполе – на то, что о нас "скажут из Москвы". Это им, "информационно уязвимым" на все российское, ожесточенное от первого же, отдвигающегося (до-сознательного еще!) мнения, как там из нас будут "ржать", - и они, десятилетиями натренированные защищаться от российского насмешки за счет "отстраненного подхихикивания" , бросились гневно писать в соцсетях, будто такое назначение "дискредитирует Голодомор в глазах внешнего мира", - потому что другого "мира", чем "русский мир", для них до сих пор не существует. Другими словами — помчали выполнять за врага его работу, отнимая у украинской нации ее ресурс (в т.ч. и мое время, которое я сейчас трачу на это сообщение!): именно так и работает это "информдзюдо", почитайте Безменова (или хотя бы мое "Самое длинное путешествие", чтобы я здесь не повторялась).

Проблема в том, что таких людей, залипших на "российские каналы" как контрольную инстанцию, у нас миллионы, в том числе и во власти. И повестка дня по сравнению с Безменовской "стадией деморализации" - предыдущим 20-летием перевода укр. СМИ на "российский продукт" - изменился очень мало: по каждому утюгу и дальше продолжается непрестанная трансляция, что там вчера сказал Соловьев-Скабеева-Гиркин (или же, другой набор, Пионтковский-Шульман-Солонин), - и делается это не на то , чтобы "знать врага", а просто и тупо – чтобы придать ему микрофон (!). И целая армия украинских журналистов уже обычно не знает, как можно (надо!) иначе: их так учили.

Легкость, с которой удалось разогнать хейт в адрес новоназначенного директора Музея Голодомора за то, что "она жирная", - это, среди прочего, показатель нашей "изученной беспомощности" перед российской пропагандой, с детства въевшейся миллионам не только под кожу — а в шпик костей. Потому что по-настоящему хорошо выдрессированная жертва - это та, которая воспроизведет жест палача за минуту до того, как палач поднимет руку: чтобы перевести удар с себя - на того, кто рядом ("Умри ты сегодня, чтобы я завтра", - лозунг ГУЛАГа ). И вот это и есть единственно настоящий, уникальный и неповторимый "русский мир", чьего влияния на себя большинство украинцев до сих пор бессознательны.

Должны выдавливать его из себя, по Чехову, по капле — с полным сознанием глубины нашей трансгенерационной травмы. Потому что они только начинают стрекотать, все эти подкожные несколько поколенческие гнойники. И хорошо, что чирикают наружу, а не внутрь.

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Об авторе. Оксана Забужко, писательница

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