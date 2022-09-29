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Главная Таблоид "Тратят деньги мужей": гендиректор Yakaboo унизил женщин и объявил о своем увольнении

"Тратят деньги мужей": гендиректор Yakaboo унизил женщин и объявил о своем увольнении

29 сентября, 2022 четверг
15:09
Таблоид

Генеральный директор книжного онлайн-магазина Yakaboo Иван Богдан заявил, что книги в их интернет-магазине покупают преимущественно женщины за деньги мужчин

Такое утверждение Иван Богдан озвучил во время публичной дискуссии "Украинская книга: после войны, прочь от Москвы", где выступал одним из спикеров.

По просьбе определить портрет современного украинского читателя Богдан заявил, что книги на Yakaboo преимущественно покупают женщины, добавив, что делают они это за деньги своих мужчин.

"В целом, больше покупают женщины. Ну, как всегда, тратят деньги, которые зарабатывают мужчины", – заявил Гендиректор Yakaboo.

Его высказывание повлекло за собой шквал негативных реакций в соцсетях. Люди начали призывать бойкотировать Yakaboo и покупать книги напрямую в издательствах.

"Муж не дал мне денег ни на эту, ни на другие книги на Yakaboo", - написала журналистка и YouTubе-блогер Эмма Антонюк.

В компании уже отреагировали на инцидент, сообщив, что подобные высказывания не совместимы с ценностями, культурой и взглядами, исповедуемыми их компанией, акционерами и командой.

"Ценности – это не бумажка на стене. Они проверяются действиями и соответствующими решениями. Уважение наших клиентов, партнеров, сотрудников – является ключевой ценностью компании. Без исключений. В связи с этим мы приняли единственное возможное решение. Иван Богдан отстранен от управления компанией", - написали в Yakaboo.

В компании также сообщили, что временно функции СЭО будет выполнять директор по операционной деятельности Елена Безугла.

Сам Иван Богдан также извинился перед покупателями, отметив, что не имеет никаких предубеждений в гендерном вопросе.

"Я осознаю, что такие формулировки недопустимы ни в какой форме и при любой ситуации. Поверьте, я очень сожалею о вчерашнем инциденте. Никогда так не мыслил и нет никаких предубеждений в гендерном вопросе. Это важный урок для меня. Я осознаю всю ответственность и понимаю последствия", – отметил Богдан.

Культура
скандал
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