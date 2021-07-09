Трассу Киев-Харьков перекрыли из-за ДТП: движение заблокировано в обоих направлениях, образовался затор

Об этом сообщает Патрульная полиция Украина.

"На 171 км а/д М-03" Киев - Харьков-Довжанский "(Полтавская область, на отрезке трассы между Лубнами и Пирятином) перекрыто движение транспорта в обоих направлениях, образовалась пробка", - говорится в сообщении.

Как отмечается, бензовоз, двигавшийся в направлении Киева, въехал в отбойник. В результате ДТП произошла утечка топлива на проезжую часть.

На месте работают сотрудники ГСЧС, которые занимаются устранением последствий утечки топлива. Патрульные полицейские регулируют движение в обоих направлениях.

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