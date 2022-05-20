Трассу Бахмут - Лисичанск враг простреливает в двух местах, - боец ТРО Шакун

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



Боец ТРО отметил: "Ситуация стабильно тяжелая, потому что и в Северодонецке, и в Лисичанске, и со стороны Первомайска на Попасную, и в направлении Донецкой области – там кругом постоянно продолжаются обстрелы. Россияне бросают очень большие силы на захват Лисичанска и Северодонецка".



Виталий Шакун отметил, что Луганщине к таким событиям не привыкать, война идет девятый год.



"Ситуация тяжелая, заехать в Лисичанск и Северодонецк сегодня невозможно. Трасса Бахмут - Лисичанск простреливается в двух местах: первое - это возле НПЗ (нефтеперерабатывающий завод, - ред.) со стороны Белогоровки, там достает вражеская артиллерия, и второе - враг сдвинулся с стороны Попасной в направлении поселка Владимировское, откуда тоже дотягивается артобстрелами вплоть до Соледара", - объяснил боец.



Шакун подытожил, что трасса Бахмут - Лисичанск контролируется ВСУ, но дальнобойная артиллерия противника достает по нескольким местам дороги.

Ранее Сергей Шакун, боец ТРО Лисичанска, сообщал, что россияне хотят перерезать трассу Лисичанск - Бахмут

20 мая глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заверил , что российским оккупантам не удалось перерезать трассу на Бахмут.