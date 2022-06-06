Трассу Бахмут - Лисичанск контролируют ВСУ, - мэр Северодонецка
Трасса Бахмут - Лисичанск остается под контролем Вооруженных сил Украины, но передвигаться по ней опасно
Об этом в эфире телемарафон заявил городской голова Северодонецка Александр Стрюк, передает Укринформ.
"Трасса Бахмут - Лисичанск остается под контролем украинских Вооруженных Сил. Но передвигаться там еще опасно, поскольку артиллерия к ней достигает", - сказал он.
Мэр отметил, что перевозить людей или грузы по трассе пока невозможно.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.13
Покупка 34.13Продажа 35.18
-
EUR
Покупка 36.1Продажа 37.53
- Актуальное
- Важное