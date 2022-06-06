Об этом в эфире телемарафон заявил городской голова Северодонецка Александр Стрюк, передает Укринформ.

"Трасса Бахмут - Лисичанск остается под контролем украинских Вооруженных Сил. Но передвигаться там еще опасно, поскольку артиллерия к ней достигает", - сказал он.

Мэр отметил, что перевозить людей или грузы по трассе пока невозможно.