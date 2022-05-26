Трасса Лисичанск – Бахмут под постоянным вражеским огнем – глава Луганской ОВА
Российские оккупанты наступают в поселке Боровском. Трасса "Лисичанск – Бахмут" под постоянным вражеским огнем, передвижение по ней опасно
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Возможность подвоза гумгрузов и эвакуация населения не потеряна.
"Продолжаются тяжелые бои в окрестностях Северодонецка, враг пытается прорваться в город. Областной центр уничтожают артиллерией и авиацией. Наши защитники держат оборону в районе Золотого и Екатериновки. В Тошковке рашистов подвинули, ВСУ закрепили позиции", - написал Гайдай.
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