Трасса Лисичанск – Бахмут под постоянным вражеским огнем – глава Луганской ОВА

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Возможность подвоза гумгрузов и эвакуация населения не потеряна.

"Продолжаются тяжелые бои в окрестностях Северодонецка, враг пытается прорваться в город. Областной центр уничтожают артиллерией и авиацией. Наши защитники держат оборону в районе Золотого и Екатериновки. В Тошковке рашистов подвинули, ВСУ закрепили позиции", - написал Гайдай.

Напомним, из-за российских обстрелов Луганщина полностью осталась без газа, травмирован работник газораспределительной станции

В Лисичанске погибших хоронят в братской могиле, - глава ОВА

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