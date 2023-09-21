Трасса Бахмут – Горловка находится под огневым контролем ВСУ, - представитель Восточной группировки
Одна из логистических артерий российской армии на Бахмутском направлении, трасса Бахмут – Горловка, находится под огневым контролем украинских военных
Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона.
Он отметил, что российские оккупанты не отказались от планов полностью захватить Донетчину и Луганщину, поэтому они активно пытаются вернуть позиции в освобожденных Андреевке и Клищиевке, которые важны для обороны Бахмута.
"Выход вблизи Клищиевки и Андреевки дает нам возможность еще ближе подойти к одной из логистических артерий, которая снабжает группировку противника на этом направлении - это трасса Бахмут - Горловка, которая уже находится под нашим огневым контролем. Туда уже достают и минометы, и противотанковые расчеты. Поэтому снабжение противника на этом направлении уже значительно усложнилось и усложнится в дальнейшем", - подчеркнул Евлаш.
По его словам, оголение этого фланга позволяет украинским военным наносить больше ударов по личному составу и технике противника.
Спикер подчеркнул, что украинские защитники пытаются наносить огневые поражения там, где противник меньше всего этого ждет. Благодаря этому россияне, несмотря на доминирование в воздухе, несут в 7-8 раз больше потерь, будучи в обороне, в отличие от ВСУ в наступлении.
Евлаш также рассказал, что в полосе Восточной группировки войск продолжаются интенсивные бои, украинские защитники продолжают наступательную операцию на южном фланге Бахмута и имеют успехи вблизи Андреевки, Одрадовки, Курдюмовки.
"Наибольшая концентрация сил противника сейчас наблюдается на Лимано-Купянском направлении: враг удерживает там более 110 тысяч личного состава, большое количество бронированной техники, артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня. Но стоит отметить, что на этом направлении уже около недели мы не фиксируем никаких боевых столкновений, однако это не означает, что боевые действия там совсем пропали: противник продолжает обстреливать позиции ВСУ, за прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении он нанес 552 артиллерийских удара и 17 раз использовал авиацию. сейчас идут интенсивные тяжелые боевые действия, наши защитники держат фронт", - добавил он.
Евлаш подчеркнул, что украинские военные ведут разные типы операций на двух направлениях.
"Если на Купянско-Лиманском направлении мы обороняемся, пытаемся сдержать эффективно нашествие противника, то на Бахмутском мы имеем успехи и продолжаем вытеснять его с занятых позиций", - пояснил спикер.
- С 15 сентября украинские войска взяли под контроль села Клищиевка и Андреевка, расположенные примерно в 8 км к югу от города Бахмут Донецкой области. Британская разведка оценила ситуацию на фронте после успехов ВСУ возле Бахмута.
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