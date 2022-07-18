Об этом сообщает The Independent.

Другие кандидаты на теледебатах сказали, что не стали бы встречаться с Путиным.

"Я была готова осадить Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор с участием таких крупных стран как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор", - подчеркнула Трасс.

В свою очередь замминистра по международной торговле Пенни Мордонт отметила, что не стала бы встречаться с российским президентом в нынешних обстоятельствах.

А председатель Комитета палаты общин Тому Тугендхат говорит, что пока неправильно садиться за стол переговоров.

Эксзамминистра по делам женщин и равноправия Кэми Бадёнок не хочет тратить на переговоры время.

А бывший министр финансов Риши Сунак напомнил, что на встрече министров финансов G20 бойкотировал участие российской стороны.

Однако на теледебатах все кандидаты в премьеры Великобритании осудили российскую агрессию против Украины.

5 июля министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид первыми подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона.

7 июля Борис Джонсон сам объявил об отставке.

А уже 8 июля Риши Сунак официально выдвинул свою кандидатуру на пост нового лидера консерваторов и премьер-министра британцев. 9 июля сторонники премьера Британии Бориса Джонсона заявили , что претендующий на его должность эксминистр финансов Риши Сунак возглавлял процесс свержения главы правительства.

10 июля в борьбу за кресло Джонсона в Британии вступили еще четыре претендента.

Впоследствии министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, вступившая в гонку за кресло премьера, выпустила предвыборный ролик. В нем она заявила, что "четко видит будущее" и сможет продолжить дела на Даунинг-стрит "без раскачки". По мнению Трасс, стране нужен лидер с богатым опытом "в обеспечении поражения Путина в Украине и в стимулировании экономики".

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