Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным на G20
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс стала единственным кандидатом в премьеры, который на дебатах заявил о готовности встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на встрече G20
Об этом сообщает The Independent.
Другие кандидаты на теледебатах сказали, что не стали бы встречаться с Путиным.
"Я была готова осадить Сергея Лаврова. И я готова сказать непосредственно Путину и вызвать его на разговор с участием таких крупных стран как Индия, Индонезия. Таким образом, я поеду туда и вызову его на разговор", - подчеркнула Трасс.
В свою очередь замминистра по международной торговле Пенни Мордонт отметила, что не стала бы встречаться с российским президентом в нынешних обстоятельствах.
А председатель Комитета палаты общин Тому Тугендхат говорит, что пока неправильно садиться за стол переговоров.
Эксзамминистра по делам женщин и равноправия Кэми Бадёнок не хочет тратить на переговоры время.
А бывший министр финансов Риши Сунак напомнил, что на встрече министров финансов G20 бойкотировал участие российской стороны.
Однако на теледебатах все кандидаты в премьеры Великобритании осудили российскую агрессию против Украины.
- 5 июля министр финансов Риши Сунак и глава Минздрава Саджид Джавид первыми подали в отставку на фоне серии скандалов вокруг премьер-министра Бориса Джонсона.
- 7 июля Борис Джонсон сам объявил об отставке.
- А уже 8 июля Риши Сунак официально выдвинул свою кандидатуру на пост нового лидера консерваторов и премьер-министра британцев. 9 июля сторонники премьера Британии Бориса Джонсона заявили , что претендующий на его должность эксминистр финансов Риши Сунак возглавлял процесс свержения главы правительства.
- 10 июля в борьбу за кресло Джонсона в Британии вступили еще четыре претендента.
- Впоследствии министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, вступившая в гонку за кресло премьера, выпустила предвыборный ролик. В нем она заявила, что "четко видит будущее" и сможет продолжить дела на Даунинг-стрит "без раскачки". По мнению Трасс, стране нужен лидер с богатым опытом "в обеспечении поражения Путина в Украине и в стимулировании экономики".
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