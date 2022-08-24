Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие
Кандидатка на место лидера Консервативной партии Британии Лиз Трасс заявила, что готова применить ядерное оружие в случае необходимости, если станет премьером
Об этом Трасс сообщила на предвыборных дебатах с Риши Сунаком.
Ведущий спросил Трасс, что будет ощущать глава МИД, если в должности премьер-министра ей нужно будет применить ядерное оружие.
"Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это", - заявила Лиз Трасс.
Консервативная партия выбирает нового лидера после отставки Бориса Джонсона с поста премьера. Лидер партии возглавит правительство. Голосование продлится с 4 августа по начало сентября.
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20 июля консерваторы проголосовали за то, чтобы Риши Сунак и Лиз Трасс вышли в финальный этап борьбы за лидерство в партии.
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По состоянию на 14 августа Лиз Трасс опережала на 22% Риши Сунака в борьбе за пост нового лидера Консервативной партии, который вступит в должность премьер-министра.
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