Об этом Трасс сообщила на предвыборных дебатах с Риши Сунаком.

Ведущий спросил Трасс, что будет ощущать глава МИД, если в должности премьер-министра ей нужно будет применить ядерное оружие.

"Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это", - заявила Лиз Трасс.

Консервативная партия выбирает нового лидера после отставки Бориса Джонсона с поста премьера. Лидер партии возглавит правительство. Голосование продлится с 4 августа по начало сентября.

20 июля консерваторы проголосовали за то, чтобы Риши Сунак и Лиз Трасс вышли в финальный этап борьбы за лидерство в партии.

По состоянию на 14 августа Лиз Трасс опережала на 22% Риши Сунака в борьбе за пост нового лидера Консервативной партии, который вступит в должность премьер-министра.

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