Трасс провела телефонный разговор с Кулебой о попытке освободить граждан Великобритании из плена "ДНР"
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс провела телефонный разговор с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой
Об этом Трасс сообщила в твиттере.
Отмечается, что они обсудили попытки освободить граждан Великобритании, которых удерживают боевики незаконного вооруженного формирования "ДНР".
"Приговор против них - грубое нарушение Женевской конвенции", - подчеркнула она.
- Террористы "ДНР" "приговорили" к казни трех иностранных добровольцев, защищавших Украину в составе ВСУ. Приговор вынесли, несмотря на положения Женевских конвенций, запрещающие какие-либо незаконные насильственные акты в отношении военнопленных.
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