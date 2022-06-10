Трасс провела телефонный разговор с Кулебой о попытке освободить граждан Великобритании из плена "ДНР"

Об этом Трасс сообщила в твиттере.

Отмечается, что они обсудили попытки освободить граждан Великобритании, которых удерживают боевики незаконного вооруженного формирования "ДНР".

"Приговор против них - грубое нарушение Женевской конвенции", - подчеркнула она.

Террористы "ДНР" "приговорили" к казни трех иностранных добровольцев, защищавших Украину в составе ВСУ. Приговор вынесли, несмотря на положения Женевских конвенций, запрещающие какие-либо незаконные насильственные акты в отношении военнопленных.

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